Новосибирские специалисты испытали новый дрон-доставщик

В Новосибирске испытан новый дрон-доставщик

Инженеры Новосибирского госуниверситета объявили об успешном завершении испытаний нового беспилотника, который в будущем будет применяться для оперативной доставки грузов в труднодоступные районы.

Во время тестов дрон перелетел через Обь, преодолев порядка 4,5 км, и доставил загруженный товар в указанную точку, которой стала одна из удаленных деревень, весной остающаяся без наземного сообщения в течение двух недель. Данный транспортный БПЛА, которому не страшна непогода (исключая ливни и сильный ветер), стал очередным этапом программы создания линейки перспективных воздушных беспилотников, которым в стенах НГУ активно занимаются уже около трех лет. Как уточнили разработчики, новый дрон имеет импортную электронику, но основная часть ПО, которое управляет полетом, занимается обработкой видеосигнала и сигналов с датчиками, является собственной разработкой новосибирских специалистов. Кроме того, для определения координат в полете используется техническое зрение, которое со временем будет дополнено нейросетью, что позволит дрону более точно определять текущее местоположении и меньше зависеть от GPS-сигнала.

Макс Антонов