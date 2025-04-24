Алжир получит три корабельных вертолёта AW159

Опубликована информация о том, что Алжир имеет контракт с итальянской компанией Leonardo на закупку трех корабельных морских противолодочных вертолетов Leonardo Helicopters AW159 Wildcat. Поставка должна быть произведена в 2027 году. Контракт на приобретение трех вертолетов AW159 был заключен Алжиром еще в конце 2022 года, но предан огласке Leonardo только в начале 2025 года.

Вертолет Leonardo Helicopters AW159 Wildcat (Wildcat HMA.2) авиации ВМС Великобритании (с) министерство обороны Великобритании

Закупаемые вертолеты AW159, предположительно, предназначены для базирования на трех входящих в состав ВМС Алжирв корветах типа Adhafer китайской постройки проекта С28А. Cообщается, что данный контракт позволит восстановить серийное производство вертолетов AW159 на предприятии Leonardo Helicopters в британском Йовиле (бывший завод Westland), прекращенное из-за отсутствия заказов несколько лет назад. Последние два вертолета AW159 были построены для Филиппин в Йовиле в 2018 году и поставлены в эту страну в мае 2019 года.

Алжир стал третьим экспортным заказчиком вертолетов AW159 после Филиппин (получивших два вышеуказанных вертолета по контракту 2016 года стоимостью 114 млн долл) и Южной Кореи, заключившей контракт cтоимостью 560 млн долл на восемь этих машин в противолодочном варианте в январе 2013 года и получивших их в 2016 году.

Вертолет AW159 Wildcat является дальнейшим развитием хорошо известного среднего вертолета Westland Lynx и разработан и производится британским отделением Leonardo Helicopters (ранее AgustaWestland) в Йовиле. Разработка Wildcat (первоначально под обозначением Future Lynx, затем Lynx Wildcat) велась с 2002 года в интересах и при финансировании британского министерства обороны, серийное производство осуществлялось с 2011 года. Всего вооруженные силы Великобритании заказали и получили к 2018 году, помимо трех прототипов, 66 серийных вертолетов - 38 в сухопутном варианте для армейской авиации (обозначение Wildcat AH.1) и 28 в противолодочном варианте для авиации ВМС (Wildcat HMA.2).

Сейчас Leonardo продолжает маркетинг AW159, предлагая его, в частности Новой Зеландии для программы замены ее корабельных вертолетов Kaman SH-2G(I) Super Seasprite.