Войти
bmpd.livejournal.com

Алжир получит три корабельных вертолёта AW159

529
0
0

Опубликована информация о том, что Алжир имеет контракт с итальянской компанией Leonardo на закупку трех корабельных морских противолодочных вертолетов Leonardo Helicopters AW159 Wildcat. Поставка должна быть произведена в 2027 году. Контракт на приобретение трех вертолетов AW159 был заключен Алжиром еще в конце 2022 года, но предан огласке Leonardo только в начале 2025 года.

Вертолет Leonardo Helicopters AW159 Wildcat (Wildcat HMA.2) авиации ВМС Великобритании (с) министерство обороны Великобритании

Закупаемые вертолеты AW159, предположительно, предназначены для базирования на трех входящих в состав ВМС Алжирв корветах типа Adhafer китайской постройки проекта С28А. Cообщается, что данный контракт позволит восстановить серийное производство вертолетов AW159 на предприятии Leonardo Helicopters в британском Йовиле (бывший завод Westland), прекращенное из-за отсутствия заказов несколько лет назад. Последние два вертолета AW159 были построены для Филиппин в Йовиле в 2018 году и поставлены в эту страну в мае 2019 года.

Алжир стал третьим экспортным заказчиком вертолетов AW159 после Филиппин (получивших два вышеуказанных вертолета по контракту 2016 года стоимостью 114 млн долл) и Южной Кореи, заключившей контракт cтоимостью 560 млн долл на восемь этих машин в противолодочном варианте в январе 2013 года и получивших их в 2016 году.

Вертолет AW159 Wildcat является дальнейшим развитием хорошо известного среднего вертолета Westland Lynx и разработан и производится британским отделением Leonardo Helicopters (ранее AgustaWestland) в Йовиле. Разработка Wildcat (первоначально под обозначением Future Lynx, затем Lynx Wildcat) велась с 2002 года в интересах и при финансировании британского министерства обороны, серийное производство осуществлялось с 2011 года. Всего вооруженные силы Великобритании заказали и получили к 2018 году, помимо трех прототипов, 66 серийных вертолетов - 38 в сухопутном варианте для армейской авиации (обозначение Wildcat AH.1) и 28 в противолодочном варианте для авиации ВМС (Wildcat HMA.2).

Сейчас Leonardo продолжает маркетинг AW159, предлагая его, в частности Новой Зеландии для программы замены ее корабельных вертолетов Kaman SH-2G(I) Super Seasprite.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Великобритания
Новая Зеландия
Филиппины
Южная Корея
Продукция
AW159
Град РСЗО
Компании
AgustaWestland
Leonardo
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 18:01
  • 8603
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.04 17:44
  • 2
Посол РФ: пасхальное перемирие показало возможность соглашения по Украине
  • 24.04 16:34
  • 0
Чего так боится Запад?
  • 24.04 12:56
  • 1
В США оценили последствия неудачи российского МиГ-1.44
  • 24.04 12:40
  • 38
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 24.04 06:53
  • 1
Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными
  • 24.04 05:30
  • 0
Ответ на "Крошечный российский эксклав демонстрирует мощь на задворках НАТО (The Wall Street Journal, США)"
  • 24.04 02:08
  • 0
Ответ на "Украинский ТГ-канал пишет, что в Кремле якобы уже подготовили списки возможных объектов Украины для нанесения удара «Орешником»"
  • 24.04 00:26
  • 0
Ответ на "Балканский форпост"
  • 23.04 18:21
  • 0
Ответ на "Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?"
  • 23.04 17:25
  • 0
Неприкрытая загадка на Балканах
  • 23.04 17:13
  • 0
Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?
  • 23.04 01:06
  • 1
Ответ на "В США оценили способность России сбить B-21"
  • 22.04 18:02
  • 0
Ответ на "Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит"
  • 22.04 17:14
  • 0
Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит