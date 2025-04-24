Три двигателя: показано новое детальное фото китайского боевого самолёта нового поколения J-36

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликовано наиболее четкое на данный момент фото прототипа китайского боевого самолета следующего поколения, который предположительно носит название J-36 («Цзянь-36»).

На относительно детальном изображении можно увидеть, что разработчики из Чэнду (Chengdu Aircraft Industry Group в составе китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC) оснастили свое новое детище тремя двигателями и двумя ИЛС для двух членов экипажа, располагающихся в кабине бок о бок.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Перспективный китайский боевой самолет J-36 был впервые замечен несколько месяцев назад в небе над городом Чэнду. В настоящее время характеристики J-36 неизвестны и носят предположительный характер: от сверхманевренности и стелс-технологий до гиперзвука и околокосмической высоты полета.

Кроме того, не исключается, что новый самолет может не предназначаться для воздушного боя, а стать центром новейшей боевой авиационной системы. В частности, по одной из версий, изложенных изданием The Strategist, J-36 может являться источником данных для нацеливания на другие машины, используя большие пассивные и активные датчики, которые самолеты такого размера могут легко перевозить. Однако, при этом, некоторые косвенные признаки указывают на то, что этот самолет обладает повышенной скоростью, улучшенными системами вооружения и повышенной невидимостью для систем обнаружения.