Войти
Военное обозрение

Три двигателя: показано новое детальное фото китайского боевого самолёта нового поколения J-36

693
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликовано наиболее четкое на данный момент фото прототипа китайского боевого самолета следующего поколения, который предположительно носит название J-36 («Цзянь-36»).

На относительно детальном изображении можно увидеть, что разработчики из Чэнду (Chengdu Aircraft Industry Group в составе китайской государственной авиастроительной корпорации AVIC) оснастили свое новое детище тремя двигателями и двумя ИЛС для двух членов экипажа, располагающихся в кабине бок о бок.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Перспективный китайский боевой самолет J-36 был впервые замечен несколько месяцев назад в небе над городом Чэнду. В настоящее время характеристики J-36 неизвестны и носят предположительный характер: от сверхманевренности и стелс-технологий до гиперзвука и околокосмической высоты полета.

Кроме того, не исключается, что новый самолет может не предназначаться для воздушного боя, а стать центром новейшей боевой авиационной системы. В частности, по одной из версий, изложенных изданием The Strategist, J-36 может являться источником данных для нацеливания на другие машины, используя большие пассивные и активные датчики, которые самолеты такого размера могут легко перевозить. Однако, при этом, некоторые косвенные признаки указывают на то, что этот самолет обладает повышенной скоростью, улучшенными системами вооружения и повышенной невидимостью для систем обнаружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 18:01
  • 8603
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.04 17:44
  • 2
Посол РФ: пасхальное перемирие показало возможность соглашения по Украине
  • 24.04 16:34
  • 0
Чего так боится Запад?
  • 24.04 12:56
  • 1
В США оценили последствия неудачи российского МиГ-1.44
  • 24.04 12:40
  • 38
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 24.04 06:53
  • 1
Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными
  • 24.04 05:30
  • 0
Ответ на "Крошечный российский эксклав демонстрирует мощь на задворках НАТО (The Wall Street Journal, США)"
  • 24.04 02:08
  • 0
Ответ на "Украинский ТГ-канал пишет, что в Кремле якобы уже подготовили списки возможных объектов Украины для нанесения удара «Орешником»"
  • 24.04 00:26
  • 0
Ответ на "Балканский форпост"
  • 23.04 18:21
  • 0
Ответ на "Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?"
  • 23.04 17:25
  • 0
Неприкрытая загадка на Балканах
  • 23.04 17:13
  • 0
Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?
  • 23.04 01:06
  • 1
Ответ на "В США оценили способность России сбить B-21"
  • 22.04 18:02
  • 0
Ответ на "Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит"
  • 22.04 17:14
  • 0
Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит