В США расстроились из-за потерянных ВСУ американских машин

Экс-офицер Иствуд: РФ использует трофейные Bradley для получения преимуществ

Москва, 23 апр – РИА Новости. Захват предоставленных Украине БМП Bradley американского производства в качестве трофеев даст российским военным значительные преимущества, пишет в своем материале для National Security Journal американский офицер в отставке Брент Иствуд.

"Получив в руки Bradley, русские смогут более тщательно изучить западную бронетехнику, улучшить стратегию противодействия ей и почерпнуть идеи для улучшения бронетранспортеров собственного производства", — забил тревогу эксперт.

По словам Иствуда, это тревожный знак для Украины и США, поскольку может нивелировать "тактическое преимущество, которое ранее обеспечивали американские машины".

Эксперт также отметил, что Bradley, которыми вначале были очень довольны в ВСУ, оказались уязвимыми для простых и недорогих FPV-дронов на поле боя.

Ранее сообщалось, что при выдавливании украинских формирований с территории России бойцы собирают на полях сражений западное вооружение. Среди трофеев есть и боевая техника, включая американские БМП M2 Bradley, в том числе исправные. Часть трофеев отправят в музеи, а часть — на предприятия ВПК, где их разберут, изучат и выработают меры противодействия.