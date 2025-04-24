Дания выделила Киеву более $48 млн на артиллерийские боеприпасы

По информации Минобороны королевства, датский и эстонский министры обороны на общей встрече обсудят, в частности, дальнейшую поддержку ВСУ

СТОКГОЛЬМ, 23 апреля. /ТАСС/. Правительство Дании выделило 317 млн крон ($48,46 млн) на закупку Эстонией артиллерийских боеприпасов для Украины. Об этом сообщает Минобороны королевства в пресс-релизе в связи со встречей министров обороны Дании и Эстонии Троэльсом Лундом Поульсеном и Ханно Певкуром.

Отмечается, что на встрече министры обсудят дальнейшую поддержку ВСУ и работу "по укреплению IT-безопасности Украины".

С февраля 2022 года датская поддержка Украины составляет около €8,5 млрд в военной области и около €854 млн в гражданской.