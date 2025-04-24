Алаудинов: СССР бы не распался, если бы у власти находились другие люди

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор отметил, что суть заключается в том, что "слишком долго на груди России пригревали вот этих вот змей подколодных"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Советский Союз продолжил бы существовать и не было бы войны в Чеченской Республике, если бы у власти находились другие люди. Такое мнение выразил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

"Если бы в то время у власти были бы здравомыслящие люди, государственники, я могу поклясться, не было бы ни чеченской кампании, ни гражданской войны, и никаких проблем бы не было. И Советский Союз бы не распался. Суть заключается в том, что мы слишком долго на груди России пригревали вот этих вот змей подколодных, которые все лежали и мечтали о том, каким образом, откуда нас будут кусать, и каким образом они будут вбивать клин между народами России", - цитирует Алаудинова Telegram-канал "Молотов "Ахмат".

Он также напомнил о видеоролике, в котором экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс, находясь в самолете, рассказывает, что в период приватизации в стране властям было неважно, за какие деньги продавать заводы. "Главное было продать этот завод для того, чтобы вбить еще один гвоздь в гроб Советского Союза", - добавил Алаудинов.