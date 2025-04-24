Войти
ТАСС

Алаудинов: СССР бы не распался, если бы у власти находились другие люди

559
0
0
Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов
Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
Источник изображения: © Владимир Гердо/ ТАСС

Командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор отметил, что суть заключается в том, что "слишком долго на груди России пригревали вот этих вот змей подколодных"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Советский Союз продолжил бы существовать и не было бы войны в Чеченской Республике, если бы у власти находились другие люди. Такое мнение выразил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

"Если бы в то время у власти были бы здравомыслящие люди, государственники, я могу поклясться, не было бы ни чеченской кампании, ни гражданской войны, и никаких проблем бы не было. И Советский Союз бы не распался. Суть заключается в том, что мы слишком долго на груди России пригревали вот этих вот змей подколодных, которые все лежали и мечтали о том, каким образом, откуда нас будут кусать, и каким образом они будут вбивать клин между народами России", - цитирует Алаудинова Telegram-канал "Молотов "Ахмат".

Он также напомнил о видеоролике, в котором экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс, находясь в самолете, рассказывает, что в период приватизации в стране властям было неважно, за какие деньги продавать заводы. "Главное было продать этот завод для того, чтобы вбить еще один гвоздь в гроб Советского Союза", - добавил Алаудинов. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Роснано
Персоны
Чубайс Анатолий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 18:01
  • 8603
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.04 17:44
  • 2
Посол РФ: пасхальное перемирие показало возможность соглашения по Украине
  • 24.04 16:34
  • 0
Чего так боится Запад?
  • 24.04 12:56
  • 1
В США оценили последствия неудачи российского МиГ-1.44
  • 24.04 12:40
  • 38
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 24.04 06:53
  • 1
Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными
  • 24.04 05:30
  • 0
Ответ на "Крошечный российский эксклав демонстрирует мощь на задворках НАТО (The Wall Street Journal, США)"
  • 24.04 02:08
  • 0
Ответ на "Украинский ТГ-канал пишет, что в Кремле якобы уже подготовили списки возможных объектов Украины для нанесения удара «Орешником»"
  • 24.04 00:26
  • 0
Ответ на "Балканский форпост"
  • 23.04 18:21
  • 0
Ответ на "Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?"
  • 23.04 17:25
  • 0
Неприкрытая загадка на Балканах
  • 23.04 17:13
  • 0
Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?
  • 23.04 01:06
  • 1
Ответ на "В США оценили способность России сбить B-21"
  • 22.04 18:02
  • 0
Ответ на "Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит"
  • 22.04 17:14
  • 0
Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит