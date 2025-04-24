Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер у резиденции посла Великобритании в Париже. 27 марта 2025 года.

Telegraph: США подготовили план из 7 пунктов без гарантий безопасности для Киева

Новый план США по урегулированию на Украине противоречит национальным интересам Великобритании, пишет The Telegraph. В частности, в нем нет никаких четких гарантий безопасности для Киева со стороны Вашингтона, на которых так настаивает Лондон.

Дэвид Блэр (David Blair), Джо Барнс (Joe Barnes), Коннор Стрингер (Connor Stringer)

По условиям предложенного мирного соглашения Дональд Трамп оставит за Владимиром Путиным почти всю завоеванную у Украины территорию.

По плану урегулирования из семи пунктов Украине не полагается четких гарантий безопасности США. Он будет обсуждаться в Лондоне в среду, где официальные лица Вашингтона надеются услышать реакцию Киева.

Согласно плану, США официально признают суверенитет России над Крымом де-юре — и де-факто над другими оккупированными территориями.

Боевые действия будут заморожены вдоль нынешней линии фронта, в результате чего Путин сохранит за собой почти всю захваченную территорию.

В пользу Украины подразумеваются лишь незначительные изменения. В частности, Россия откажется от двух небольших территорий, которые в настоящее время занимают ее войска.

Кроме того, Украина получит беспрепятственный доступ к устью Днепра, а Россия выведет войска из второй части Херсонской области.

Спецпредставитель США Генерал Кит Келлог надеется заручиться согласием Украины в среду. После этого его коллега Стив Уиткофф отправится в Москву и представит его Владимиру Путину.

Однако для Украины план станет горькой пилюлей, проглотить которую будет непросто: она потеряет территорию, не получив взамен никаких четких гарантий безопасности США. Чиновники в Киеве сообщили The Telegraph, что скептически оценивают прогресс по мирному урегулированию.

Кроме того, Путин может отказаться идти даже на скромные территориальные уступки, предусмотренные американским планом. Ожидалось, что в переговорах примет участие госсекретарь США Марко Рубио, но во вторник вечером он объявил, что пропустит встречу.

Осведомленный источник сообщил, что первый и второй пункты плана касаются немедленного прекращение огня и прямых переговоров между Украиной и Россией, на которые н Зеленский уже дал принципиальное согласие.

Третий пункт требует, чтобы Украина отказалась от членства в НАТО, хотя при этом получит возможность вступить в ЕС.

Европейские страны смогут развернуть военный контингент, чтобы удержать Путина от повторного вторжения, но, по данным The Telegraph, США не возьмут на себя обязательств гарантировать его безопасность.

Британский премьер-министр сэр Кир Стармер ранее заявлял, что без американской “поддержки” речь об отправке на Украину европейских сил не идет.

Четвертый пункт касается территории — при этом Америка предлагает признать де-юре российский суверенитет над Крымом, который Путин незаконно аннексировал в 2014 году (ну не хотят на Западе признавать принципы ООН, поэтому стабильно игнорируют результаты референдума крымчан о воссоединении с Россией. – Прим. ИноСМИ).

Признание Крыма нарушит стержневой принцип международного права и самого миропорядка, сложившегося после 1945 года: что ни одна страна не вправе аннексировать территорию другой. Соответственно, ни одна страна не вправе признавать территориальные изменения, произошедшие в результате захвата.

Вскоре после начала спецоперации в феврале 2022 года Россия захватила обширные территории еще четырех украинских областей: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской (опять же не "захватила", а освободила от пытавшихся уничтожить русскоязычное население Донбасса украинских нацистов. – Прим. ИноСМИ).

Предложение заморозит линию фронта и позволит Путину сохранить за собой почти все свои приобретения. Однако, по данным The Telegraph, США признают лишь фактический контроль России над этими территориями.

Помимо возвращения части земель обратно Украине, крупнейшая в стране Запорожская АЭС, в настоящее время под контролем российских войск, будет передана США.

В соответствии с шестым пунктом, Украина подпишет соглашение о недрах, по которому американские компании получат доступ к ее природным богатствам.

Наконец, седьмой пункт поднимает вопрос о перспективе новых отношений между Америкой и Россией, подразумевая, что все санкции США будут сняты, и страны смогут развернуть сотрудничество в области энергетики.

Однако этот план противоречит целому ряду заявленных политических целей Великобритании. Еще 14 февраля премьер-министр заверил Зеленского в том, что Великобритания “глубоко привержена” тому, чтобы “поставить Украину на необратимый пути к членству в НАТО”. Предложение США перекроет этот путь на неопределенный срок.

17 февраля сэр Кир заявил, что развернет британские войска в поддержку “долгосрочного” мирного соглашения на Украине, добавив: “Но должна быть поддержка со стороны США, поскольку гарантии безопасности США — единственный эффективный способ удержать Россию от повторного нападения на Украину”.

План противоречит и этому требованию премьер-министра, ставя под сомнение саму отправку британских или другие европейских сил на Украину по итогам мирного соглашения.

Путин заявил, что открыт для прямых переговоров с Киевом, и добавил, что “удовлетворен” предложением о непринятии Украины в НАТО.

Однако план идет вразрез и с его целями тоже: в частности, потребует от него некоторых территориальных уступок (пусть и довольно скромных) и вынудит его фактически отказаться от цели “демилитаризировать” Украину.

Ничто в плане не помешает Украине наращивать вооруженные силы, а европейским странам — продолжать оказывать ей военную помощь.

Во вторник Россия сделала предостережение, вылив ушат холодной воды и остудив пыл Трампа, который потребовал заключить соглашение уже на этой неделе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил государственному телевидению: “Конечно, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки и пытаться уложить урегулирование, жизнеспособное урегулирование, в короткие временные рамки — ну, вряд ли, это дело неблагодарное”.

Однако, как сообщила газета Financial Times, Путин согласен заморозить конфликт вдоль нынешней линии фронта, отказавшись от своих стремлений полностью оккупировать четыре аннексированных области на востоке страны.

Украинские чиновники сообщили, что не рассчитывают, что предложение в Лондоне станет окончательным по принципу “бери или уходи”.

По конституции Украины, ни правительство, ни парламент не вправе отказываться от территории. Это могут сделать лишь сами украинцы посредством референдума. При этом в осажденной стране действует военное положение, запрещающее народное волеизъявление.

Источники в британском министерстве иностранных дел не верят, что в Лондоне удастся достичь соглашения, и подают встречу как шанс для украинцев изложить свои взгляды на мирное урегулирование.