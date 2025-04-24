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Военное обозрение

Заменят на «смартфоны»: армия США собирается отказаться от использования радиостанций в тактических целях

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Источник изображения: topwar.ru

В армии США рассматривают планы глубокой реорганизации связи, в ходе которой планируется резко сократить количество привычных радиопередатчиков и радиостанций на тактическом уровне — от батальона и ниже. А то и вовсе от них отказаться к 2030 году. Взамен планируется каждому военнослужащему выдавать малогабаритный гаджет, что-то вроде смартфона. Об этом пишет журнал военной тематики National Defense Magazine.

Эти устройства конечного пользователя содержат информацию о местоположении. Теперь они также могут поддерживать связь с помощью новой технологии передачи голоса по IP.

По словам высокопоставленных чиновников Пентагона, в планы армии по созданию будущей сетевой архитектуры, скорее всего, не войдут радиостанции для связи и передачи данных на тактическом уровне. Цель новой программы NGC2 — предоставить командирам и подразделениям новый подход к информации, данным и управлению с помощью гибких архитектур, основанных на программном обеспечении.

В рамках этой обновленной сетевой архитектуры и подхода руководители служб планируют отказаться от одно- и двухканальных радиостанций для военнослужащих на местах. На их месте появятся устройства, которые в армии называют устройствами конечного пользователя, то есть Android-устройства, которые крепятся к груди солдат и обычно предназначаются для руководителей команд.

По словам директора по информационным технологиям Раджа Айера, возглавляющего одно из новейших подразделений армии, в рамках анализа возможностей, проведенного армией летом, рассматривается вопрос о том, как сократить парк одноканальных наземных и бортовых радиосистем (SINCGARS).

Служба тщательно балансирует между модернизацией и выполнением требований Пентагона по работе с данными, одновременно обеспечивая достаточное количество устаревших систем для солдат. Айер отметил, что в качестве тактических радиостанций сейчас используются сотни тысяч SINCGARS.

Ранее в этом году армия США заключила контракты с компаниями L3Harris и Thales на сумму до шести миллиардов долларов в рамках программы модернизации Combat Net Radio. Айер сказал, что невозможно модернизировать все радиостанции до уровня шифрования, необходимого Агентству национальной безопасности.

Вот с этого и следовало начинать. Несмотря на все усилия Трампа и Маска по сокращению госрасходов, Пентагон продолжает реализацию малопонятных программ с очевидно одной целью — освоения бюджетных средств. Ничего в США не меняется при любых президентах.

По словам чиновника Пентагона, в дополнение к тактическим радиостанциям служба «активно сокращает» свои центры обработки данных. Первоначальная стратегия цифровой трансформации армии предусматривала ликвидацию шести из 12 центров обработки данных, но Айер сказал, что к ним добавился еще один. Пять оставшихся центров будут подключены к коммерческому облаку в 2025 финансовом году.

При этом подход к отказу от радиостанций в пользу передачи голоса по IP, Wi-Fi или 5G для обеспечения связи на тактическом уровне в армии США вызывает недоумение у некоторых экспертов. В будущих операционных средах, предназначенных для борьбы с изощренными противниками, враги будут стремиться подавлять или блокировать связь и доступ к данным в определенных формах сигналов и частях спектра, на которых работают эти системы.

Эксперты по связи считают, что хотя сети поддерживают функцию push-to-talk, которая может быть включена с помощью устройства конечного пользователя и передачи голоса по IP, необходимо сочетание различных возможностей и радиостанций. Это подразумевает наличие альтернативных возможностей и гибких архитектур, включающих различные радиостанции и передатчики данных.

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США
Компании
Thales
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