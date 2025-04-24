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ТАСС

Матвиенко: РФ никогда не поддержит идею размещения европейских войск на Украине

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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Источник изображения: Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

Председатель Совета Федерации заявила, что Россия не будет участвовать в обсуждении условий такого возможного размещения, поскольку "шансов на успех эта инициатива не имеет никаких"

СЫКТЫВКАР, 23 апреля. /ТАСС/. Россия никогда не поддержит инициативы по размещению европейских войск на территории Украины. Об этом заявила журналистам председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается размещения европейских войск на Украине - ни за каким переговорным столом, ни на каких переговорах Россия никогда не будет участвовать в обсуждении условий такого возможного размещения. Это неприемлемо для нас и шансов на успех эта инициатива не имеет никаких", - сказала она.

По словам Матвиенко, эта идея с самого начала была обречена на провал. "Никогда мы не поддержим это, потому что это вопросы безопасности нашей страны, нашего суверенитета. Под каким бы флагом они это ни делали, под какой-либо маской НАТО, ни НАТО - это войска недружественных нам стран, которые борются с Россией, которые вынашивают до сих пор идеи нанести нам стратегическое поражение", - отметила председатель Совфеда.

"Никогда Россия этого не допустит, это невозможно, нереалистично. Ну а те шабаши, которые периодически, и сходки проводят, пусть развлекаются дальше", - заключила Матвиенко. 

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Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
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