Давление США привело к усилению российско-китайского сотрудничества в космосе

Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине.

Генеральный конструктор Лунной программы Китая У Вэйжэнь отметил значительный вклад СССР и России в освоение космоса, подчеркнув важность международного сотрудничества в этой сфере

ШАНХАЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Давление, оказываемое Вашингтоном для ограничения развития КНР, вынудило Москву и Пекин усилить сотрудничество в космической сфере. Об этом заявил генеральный конструктор Лунной программы Китая У Вэйжэнь в беседе с журналистами, состоявшейся на полях Международной конференции по развитию международной лунной станции.

"США вмешиваются в сотрудничество Китая с другими странами, например, Вашингтон оказывает давление при попытках КНР развивать международное сотрудничество с европейскими странами. Поэтому необходимо отметить, что нынешнее сотрудничество Китая и России, в частности по Международной научной лунной станции, является наиболее крепким", - сказал он.

Генеральный конструктор Лунной программы Китая также отметил значительный вклад СССР и России в освоение космоса, подчеркнув важность международного сотрудничества в данной сфере.