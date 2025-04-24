Войти
ТАСС

Давление США привело к усилению российско-китайского сотрудничества в космосе

518
0
0
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине.
Источник изображения: © AP Photo / Mark Schiefelbein

Генеральный конструктор Лунной программы Китая У Вэйжэнь отметил значительный вклад СССР и России в освоение космоса, подчеркнув важность международного сотрудничества в этой сфере

ШАНХАЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Давление, оказываемое Вашингтоном для ограничения развития КНР, вынудило Москву и Пекин усилить сотрудничество в космической сфере. Об этом заявил генеральный конструктор Лунной программы Китая У Вэйжэнь в беседе с журналистами, состоявшейся на полях Международной конференции по развитию международной лунной станции.

"США вмешиваются в сотрудничество Китая с другими странами, например, Вашингтон оказывает давление при попытках КНР развивать международное сотрудничество с европейскими странами. Поэтому необходимо отметить, что нынешнее сотрудничество Китая и России, в частности по Международной научной лунной станции, является наиболее крепким", - сказал он.

Генеральный конструктор Лунной программы Китая также отметил значительный вклад СССР и России в освоение космоса, подчеркнув важность международного сотрудничества в данной сфере. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
CLEP
Луна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 18:01
  • 8603
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.04 17:44
  • 2
Посол РФ: пасхальное перемирие показало возможность соглашения по Украине
  • 24.04 16:34
  • 0
Чего так боится Запад?
  • 24.04 12:56
  • 1
В США оценили последствия неудачи российского МиГ-1.44
  • 24.04 12:40
  • 38
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 24.04 06:53
  • 1
Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными
  • 24.04 05:30
  • 0
Ответ на "Крошечный российский эксклав демонстрирует мощь на задворках НАТО (The Wall Street Journal, США)"
  • 24.04 02:08
  • 0
Ответ на "Украинский ТГ-канал пишет, что в Кремле якобы уже подготовили списки возможных объектов Украины для нанесения удара «Орешником»"
  • 24.04 00:26
  • 0
Ответ на "Балканский форпост"
  • 23.04 18:21
  • 0
Ответ на "Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?"
  • 23.04 17:25
  • 0
Неприкрытая загадка на Балканах
  • 23.04 17:13
  • 0
Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?
  • 23.04 01:06
  • 1
Ответ на "В США оценили способность России сбить B-21"
  • 22.04 18:02
  • 0
Ответ на "Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит"
  • 22.04 17:14
  • 0
Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит