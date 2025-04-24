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ТАСС

В Москве показали новейшую станцию РЭБ "Штора", успешно апробированную в СВО

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РЭБ "Штора"
РЭБ "Штора".
Источник изображения: © ООО "Научно-производственное объединение "Киловатт"

Станция способна осуществлять подавление БПЛА в радиусе от 2,5 до 5 км в зависимости от рельефа

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Новейшую станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Штора" К-12/700 для противодействия беспилотникам впервые показали на международной выставке безопасности Securika Moscow 2025 в Москве. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании-разработчика НПО "Киловатт" (Липецк).

"Мы впервые демонстрируем на выставке станцию "Штора" К-12/700, но изделие уже хорошо показало себя на передовой. Станция была испытана буквально несколько месяцев назад и родилась из потребностей, озвученных военнослужащими. Сейчас в зоне СВО применяется уже несколько "Штор". Бойцы поделились фотографией нашей станции, на которую нанесли звездочки по числу подавленных украинских беспилотников и, соответственно, спасенных жизней, - заявили в организации.

В НПО "Киловатт" подчеркнули, что станция способна осуществлять подавление БПЛА в радиусе от 2,5 до 5 км в зависимости от рельефа. "Штора" подавляет все, что летает в своих диапазонах применения. Изделие предназначено для защиты стационарных объектов, личного состава от ударных, разведывательных БПЛА, а также беспилотников самолетного типа. Также применяется для защиты эшелонов, которые должны переместиться из одной точки в другую без потерь", - отметили в организации.

Также в НПО "Киловатт" уточнили, что изделие может размещаться в кузове грузового автомобиля и на бронетехнике. 

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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