Российские саперы применили «Уран-6» в Курской области

Саперы ВС России применили робота «Уран-6» для разминирования в Курской области

Бойцы 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады Вооруженных сил (ВС) России, которые работают в пострадавших при вторжении Вооруженных сил Украины районах Курской области, применили роботизированный комплекс «Уран-6». Об этом сообщает ТАСС.

Оператор «Урана» с позывным Робот рассказал, что машина оснащена бойковым тралом для нейтрализации мин. Кроме того, существует фрезерный и катковый трал, а также бульдозерный отвал и механический хват, который используют для разбора завалов.

Также саперы применяют боевую машину разминирования БМР-3МА «Вепрь», которую используют для разминирования сельскохозяйственных угодий.

Гусеничный робот «Уран-6» весом шесть тонн получил двигатель мощностью 240 лошадиных сил. Управляемая по радиоканалу машина развивает скорость до 5 километров в час. Заявленная чистота траления составляет 95 процентов.

В июне 2024 года стало известно, что российский робот-сапер МГР-4 «Шмель» успешно прошел испытания по разминированию в Мариуполе. Машина несет бойковый трал для уничтожения противопехотных мин.