infoBRICS: ВКС России уничтожили треть поставленных Западом Украине F-16

Западные истребители, несмотря на их постоянную модернизацию, по мощи несравнимы с российскими, пишет infoBRICS. Ни НАТО, ни войска киевской хунты не оставляют попыток лишить Россию преимущества в воздухе над Украиной — однако в нынешнем виде они приведут лишь к полной утилизации авиапарка ВСУ, считает автор статьи.

Драголюб Боснич

Хотя истребители F-16 были в определенной степени модернизированы, этого недостаточно, чтобы сравниться с такими российскими самолетами, как перехватчики МиГ-31БМ, истребители Су-35С или многоцелевые истребители Су-30. Только их радары превосходят F-16 на сотни километров, не говоря уже о ракетах класса "воздух-воздух", таких как гиперзвуковая Р-37М (установившая несколько мировых рекордов по дальности поражения). Однако, если Saab 340 AEW&C сможет обеспечить радиолокационное покрытие, то F-16 смогут отказаться от использования своих собственных слабых радаров и полагаться исключительно на шведскую платформу, фактически выступая в качестве "ракетных грузовиков" для этих Rb 99 (основанных на AIM-120A, но больше похожих по характеристикам на AIM-120B).

В 2023-2024 годах воздушная война на Украине несколько поутихла по сравнению с первыми месяцами проведения специальной военной операции (СВО). В начале у киевского режима было гораздо больше самолетов, поэтому он бросал их "на амбразуру", не особо заботясь о жизнях пилотов. Это не значит, что сейчас неонацистская хунта больше заботится о жизнях украинских пилотов, чем тогда, просто опытных пилотов стало намного меньше, чем их было раньше.

Очевидно, что и доступных самолетов стало гораздо меньше — большая часть ВВС Украины была уничтожена как в воздухе, так и на земле. Российские военные в полной мере использовали свое технологическое преимущество, уступая лишь советским системам ЗРК, оставшимся на территории бывшей Украины после распада Советского Союза.

Но ни киевский режим, ни его натовские хозяева не отказались от идеи бросить вызов российским Воздушно-космическим силам (ВКС). Запад поставил Украине широко разрекламированные F-16 и "Mirage 2000-5". Хотя они и не идут ни в какое сравнение с современными (или даже советскими) российскими истребителями, эти самолеты, предоставленные НАТО, служат платформами для запуска западного оружия и использования средств ISR. Они уже продемонстрировали весь свой потенциал, несмотря на то что полностью уступают российским самолетам. Одной из такой платформ является шведский самолет Saab 340 AEW&C (Airborne Early Warning & Control). Обещанный еще в конце мая 2024 года, он, похоже, наконец-то был поставлен (как сообщается, первый из двух) после того, как его модифицировали, чтобы сделать совместимым с американскими F-16.

Многочисленные источники сообщают, что "неизвестный самолет" с позывным "WELCOME" периодически кружит над Львовской областью, а некоторые прямо говорят, что это Saab 340 AEW&C (ASC-890). Самолет, получивший в шведских вооруженных силах обозначение S 100 "Argus", оснащен неподвижным радаром PS-890 AESA "Erieye". Его конфигурация обеспечивает превосходные аэродинамические характеристики за счет меньшего сопротивления, но при этом создает мертвую зону спереди и сзади, а также зону сканирования в 120° по обе стороны от самолета. Его заявленная максимальная дальность обнаружения достигает 400 км (на высоте около 6 000 м) и включает самолеты, ракеты и корабли. Точная цена пока не разглашается, но Польша приобрела две такие платформы у Швеции за 58 миллионов долларов. В сделку Стокгольма с неонацистской хунтой также входят ракеты класса "воздух-воздух" Rb 99 — лицензионная версия американской AIM-120 AMRAAM.

В сочетании с сообщениями о том, что Saab 340 AEW&C был модернизирован для обеспечения совместимости с F-16, это указывает на то, что шведская платформа ISR даст американским самолетам шанс на победу. Хотя эти истребители были в определенной степени модернизированы, этого недостаточно, чтобы сравниться с такими российскими самолетами, как перехватчики МиГ-31БМ, истребители Су-35С или многоцелевые истребители Су-30. Только их радары превосходят F-16 на сотни километров, не говоря уже о ракетах класса "воздух-воздух", таких как гиперзвуковая Р-37М (установившая несколько мировых рекордов по дальности поражения).

Однако, если Saab 340 AEW&C сможет обеспечить радиолокационное покрытие, то F-16 смогут отказаться от использования своих собственных слабых радаров и полагаться исключительно на шведскую платформу, фактически выступая в качестве "ракетных грузовиков" для этих Rb 99 (основанных на AIM-120A, но больше похожих по характеристикам на AIM-120B).

Хотя этого, безусловно, недостаточно, чтобы сравняться с российскими истребителями, это может повысить шансы F-16 на выживание (по крайней мере, так считают в Киеве и Брюсселе). При этом Saab 340 AEW&C станут приоритетными целями для ВКС РФ — за ними будут охотиться не только российские истребители, но и ПВО и зенитно-ракетные системы большой дальности. Неонацистской хунте придется защищать шведскую ISR-платформу в воздухе и прятать ее на земле, что будет крайне непростой задачей.

3 сентября 2024 года российские военные нанесли удар по Военному институту телекоммуникаций и информации в Полтаве, уничтожив сотни вражеских военнослужащих, включая шведских "советников", отправленных для обучения своих украинских коллег тому, как правильно управлять самолетами Saab 340 AEW&C, что даже привело к череде отставок в тогдашнем шведском правительстве.

С другой стороны, если неонацистская хунта не осуществит этот план, то ее стремительно сокращающийся парк истребителей просто исчезнет (возможно, даже к концу текущего года при таких темпах). Уже треть всех F-16, поставленных Украине, была уничтожена ВКС РФ, как и предсказывали наши анализы здесь, в InfoBRICS.

К апрелю 2025 года киевский режим получил от НАТО не менее 27 истребителей F-16AM, из которых уцелело не более 19 (если не меньше). По меньшей мере три были сбиты (хотя, по разным данным, их могло быть до полудюжины), а несколько уничтожены на земле. Опасность для персонала, обслуживающего эти натовские самолеты, просто невозможно переоценить. Хотя эти истребители уступают советским, они являются приоритетными целями для ВКС РФ, поскольку их уничтожение также разрушает нарратив о якобы "технологическом превосходстве" политического Запада (уже давно развенчанный миф).