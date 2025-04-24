Задача не из приятных: как обезопасить границу от Путина (The Economist, Великобритания)

The Economist: Литва начнет минировать границы с Россией и Белоруссией

В Прибалтике якобы "терпеть не могут" противопехотные мины — но все равно их установят вдоль всей границы с Белоруссией и Россией, пишет Economist. Причина – разумеется, ожидание "агрессии Путина". Власти открыто запугивают этим граждан и готовят их к "уничтожению захватчиков".

Этой весной в литовской деревне Лаворишкес спокойно. По проселочной дороге к близлежащему КПП на границе с российской союзницей Белоруссией никто не едет, поэтому громче всего слышно пение птиц.

Однако безмятежность обманчива. Приграничные деревни вроде Лаворишкеса окажутся на передовой, если Владимир Путин решит испытать Запад и нападет на Эстонию, Латвию или Литву. Три прибалтийские республики граничат с Россией, а их совокупное население составляет всего 6,1 миллиона человек. Все они пережили десятилетия советской оккупации, пока не обрели независимость в 1990 году. В 2004 году все трое вступили в НАТО и Европейский союз. Латвия и Литва также граничат с Белоруссией — тоталитарным захолустьем, которое поддерживает путинский режим и принимает у себя войска и ядерное оружие.

Прибалтийские соседи дружно укрепляют свои границы. Их цель — уничтожить захватчиков. У малых стран нет другого выбора: “Если мы не остановим русских на границе, отступать нам некуда”, — объясняет профессор Вильнюсского университета Маргарита Шесельгите. Она предсказывает, что за наступлением Москвы последуют неописуемые ужасы, а убийства мирных жителей будут сопоставимы с самыми жуткими российскими преступлениями на Украине (ей осталось рассказать журналу Economist, как хорошо прибалтам жилось под властью фашистов во времена Второй мировой войны и как плохо при советской власти, и он это наверняка опубликует, даже без комментариев. – Прим. ИноСМИ).

В марте Литва вышла из международной конвенции, запрещающей кассетные боеприпасы. Этот договор подписали более ста стран — кроме России (а также США, но они не упомянуты, нетрудно догадаться почему. – Прим. ИноСМИ). Не подписали его и соседи Литвы — Эстония, Финляндия, Латвия, Польша и Украина. Кассетные боеприпасы разбрасывают малые бомбы размером с гранату по большой территории. Они чрезвычайно эффективны, но невзорвавшиеся снаряды калечат и убивают мирных жителей в течение многих лет. Кроме того, в марте все три прибалтийские республики вслед за Польшей объявили о намерении выйти из Оттавской конвенции. Этот договор от 1999 года запрещает хранение и использование противопехотных наземных мин — опять же во имя защиты мирных жителей, поскольку после окончания боевых действий боеприпасы остаются в земле. В апреле о выходе из Оттавской конвенции заявила также Финляндия. Ее министерство обороны назвало мины простым оружием, которое подходит для вооруженных сил страны, чей костяк составляют призывники.

Укрепление обороны Северной Европы требует от правительств серьезных решений. В частности, предстоит внушить гражданскому населению ощущение безотлагательности угроз, поскольку предстоят экономические издержки и личные компромиссы. Поездка в Лаворишкес раскрывает шаги в этом направлении. Большой дорожный знак, установленный мэром города на выезде из Вильнюса спустя несколько недель после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году, сообщает, что до Киева, столицы Украины, 779 километров, а до столицы Белоруссии Минска (“оккупирован Кремлем”, гласит надпись) — 187 километров.

Пограничный переход Лаворишкес был одним из шести, которые связывали Литву и Белоруссию даже после начала боевых действий Украине. До марта 2024 года через деревню сновали туда-сюда грузовики, автобусы, автомобили и даже велосипедисты — отражение давних торговых и иных связей. Теперь он закрыт, как и три других перехода: власти объясняют это угрозой со стороны белорусских шпионов и диверсантов, а также контрабандистов, нарушающих западные санкции. Ворота КПП Лаворишкес на замке, и большой красный знак предупреждает литовских граждан: “Не рискуйте своей безопасностью. Не ездите в Белоруссию. Вы можете не вернуться”.

По обе стороны дороги границу обозначает расчищенная в лесу просека. Вдаль убегают утыканные шипами столбы, увенчанные камерами наблюдения. Есть широкая полоса разрыхленного песка, на котором будет видно свежие следы, и высокий металлический забор с колючей проволокой. Литва установила эти оборонительные сооружения после того, как в 2021 году Белоруссия цинично предложила мигрантам, в основном с Ближнего Востока, путь к новой жизни в ЕС и спровоцировала пограничный кризис, направив их к соседям.

Сейчас на границе тихо. Литовские пограничники выдают местным жителям разрешения на сбор грибов в соседнем лесу. Камеры запечатлевают лишь лосей и медведей. Но как только Литва выйдет из Оттавской конвенции, а на это уйдет полгода при условии, что за это время не начнутся боевые действия, она сможет свободно минировать границу.

Литва хорошо понимает весь ужас противопехотных мин, говорит замминистра обороны Каролис Алекса. Она до сих пор разминирует свои леса от боеприпасов Первой и Второй мировых войн. Литва — один из лидеров многонациональной коалиции, которая поставляет Украине технику для разминирования, и прекрасно знает, что от установленных Россией мин мирные украинцы, включая детей, будут страдать еще долго после окончания нынешнего конфликта. Вильнюс надеется свести риски к минимуму, составив точные карты минных полей и используя современные самоуничтожающиеся мины. Страна по-прежнему привержена международному праву. Но она по-прежнему сталкивается с российскими кибератаками, диверсиями и “всем, кроме открытой войны”, и должна выслать четкий и недвусмысленный сигнал решимости, объясняет Алекса.

На границе между либерализмом и тиранией

В недавнем докладе лондонского аналитического центра Policy Exchange Оттавская конвенция названа наследием “однополярного момента”, возникшего с распадом Советского Союза, когда конфликт великих держав казался немыслимым. Тогдашнее правительство Великобритании в нем критикуется за наивные мечты об эпохе, когда войска будут нужны сугубо для поддержания мира. Европейцев же авторы доклада и вовсе обвиняют в лицемерии: они отказались от противопехотных мин и кассетных боеприпасов, не сомневаясь, что их покровитель, Америка, сохранит их в своем арсенале.

Литва не подписывает договоры безответственно, утверждает Алекса. Скорее, она усмотрела возможность вступить в НАТО и ЕС, пока Россия была относительно слаба. А чтобы заручиться членским билетом, Вильнюс стремился доказать, что он — “образцовый” представитель Запада. Литва также не отворачивается от либерального порядка, заверил Алекса. Она лишь защищает этот порядок от кровавых империалистических фантазий Путина. Ее границы с Россией и Белоруссией — рубеж между “современным миром” и “Средневековьем”. Чтобы обезопасить эту границу, необходимы жесткие меры. Литва и ее соседи будут их предпринимать, пусть и скрепя сердце.