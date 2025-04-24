В Румынии начинается производство новых БЛА военного назначения

ЦАМТО, 23 апреля. Румынская оборонная компания Carfil в сотрудничестве с американской Periscope Aviation в 2025 году приступит на предприятии в Брашове к производству БЛА военного назначения.

Об этом 15 апреля во время визита в Бухарест делегации Конгресса США заявил министр экономики Румынии Богдан Иван.

Не раскрывая подробности, министр подтвердил, что планируется выпуск БЛА двух типов. Как заявлено, производство начнется в мае, а к концу года предприятие достигнет проектной мощности.

Министр отметил, что выпускаемые БЛА предназначены как для поставки на экспорт, так и для оснащения ВС Румынии. Разработка БЛА реализована после подписания правительством страны меморандума по проекту "Румынский беспилотник", реализация которого началась в ноябре 2024 года.

В настоящее время крупнейшим производимым в Румынии БЛА является мультикоптер, позволяющий транспортировать раненых из зоны боевых действий и обеспечивать доставку боеприпасов и других материальных средств. Разработанный с применением современных технологий БЛА весит около 300 кг и стоит несколько сотен тысяч евро.

В мае 2024 года Министерство экономики, предпринимательства и туризма Румынии и компания Carfil SA подписали с американской Periscope Aviation соглашение о стратегическом сотрудничестве. На церемонии было заявлено, что целью соглашения является налаживание серийного выпуска полностью румынского БЛА в вариантах, предназначенных как для военного, так и гражданского применения.