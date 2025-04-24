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ТАСС

Китай построит международный центр для космических исследований

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Флаг Китая
Флаг Китая.
Источник изображения: Geek Apple

Глава Центра космических исследований Китайской академии наук Ван Чи заявил, что штаб планируется для масштабных проектов по сотрудничеству

ШАНХАЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Китая построят международный центр для совместных исследований в области космоса. Об этом заявил глава Центра космических исследований Китайской академии наук Ван Чи, выступая на международной конференции по развитию международной лунной станции.

"Для масштабных глобальных проектов по сотрудничеству Китай планирует построить международный штаб, который будет включать центр совместного проектирования и проверки, центр обработки данных, центр операций и управления, инженерный и научный центр, а также другие центры совместного сотрудничества и обменов", - отметил он. 

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Страны
Китай
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