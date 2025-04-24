Китай построит международный центр для космических исследований

Глава Центра космических исследований Китайской академии наук Ван Чи заявил, что штаб планируется для масштабных проектов по сотрудничеству

ШАНХАЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Китая построят международный центр для совместных исследований в области космоса. Об этом заявил глава Центра космических исследований Китайской академии наук Ван Чи, выступая на международной конференции по развитию международной лунной станции.

"Для масштабных глобальных проектов по сотрудничеству Китай планирует построить международный штаб, который будет включать центр совместного проектирования и проверки, центр обработки данных, центр операций и управления, инженерный и научный центр, а также другие центры совместного сотрудничества и обменов", - отметил он.