Посол РФ: пасхальное перемирие показало возможность соглашения по Украине

По словам Андрея Келина, режим прекращения огня показал, что остановить военные действия вполне возможно

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Инициатива РФ о пасхальном перемирии показала, что в будущем можно выйти на рамочное соглашение по Украине. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24".

"Для всех очевидно, что наша инициатива о пасхальном перемирии сыграла огромную роль в нынешней ситуации. Она на деле показала, что остановить военные действия вполне возможно. Так же, как и возможен в дальнейшем выход на некое рамочное соглашение", - сказал дипломат.

О перемирии президент России Владимир Путин объявил накануне Пасхи, в субботу, на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерием Герасимовым. Перемирие действовало с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля - суммарно 30 часов.

В Минобороны РФ сообщили, что зафиксировали 4 900 нарушений режима перемирия со стороны ВСУ. В ведомстве уточнили, что украинские военные продолжали наносить удары по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма. Также отмечалось, что ВСУ применили 90 БПЛА за время перемирия, 8 из них - вне зоны СВО.