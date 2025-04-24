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ТАСС

Посол РФ: пасхальное перемирие показало возможность соглашения по Украине

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Посол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Источник изображения: © Илья Дмитрячев

По словам Андрея Келина, режим прекращения огня показал, что остановить военные действия вполне возможно

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Инициатива РФ о пасхальном перемирии показала, что в будущем можно выйти на рамочное соглашение по Украине. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24".

"Для всех очевидно, что наша инициатива о пасхальном перемирии сыграла огромную роль в нынешней ситуации. Она на деле показала, что остановить военные действия вполне возможно. Так же, как и возможен в дальнейшем выход на некое рамочное соглашение", - сказал дипломат.

О перемирии президент России Владимир Путин объявил накануне Пасхи, в субботу, на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерием Герасимовым. Перемирие действовало с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля - суммарно 30 часов.

В Минобороны РФ сообщили, что зафиксировали 4 900 нарушений режима перемирия со стороны ВСУ. В ведомстве уточнили, что украинские военные продолжали наносить удары по позициям ВС РФ, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Крыма. Также отмечалось, что ВСУ применили 90 БПЛА за время перемирия, 8 из них - вне зоны СВО. 

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2 комментария
№1
24.04.2025 12:49
Всего за 30 часов 4 900 нарушений режима перемирия со стороны ВСУ, а Келин радостно заявляет, что "...режим прекращения огня показал, что остановить военные действия вполне возможно".
В какие рамки ("некое рамочное соглашение") он хочет вписать оголтелых нацистов? Плевать они хотели на рамки.
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№2
24.04.2025 17:44
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
Всего за 30 часов 4 900 нарушений режима перемирия со стороны ВСУ, а Келин радостно заявляет, что "...режим прекращения огня показал, что остановить военные действия вполне возможно".

Правильно Келин заявляет. "Военные действия" и "провокации/припадки бессильной злобы человекообразных хищных землероек" - это разные вещи.

Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
В какие рамки ("некое рамочное соглашение") он хочет вписать оголтелых нацистов? Плевать они хотели на рамки.

Оголтелые нацисты - это НЕ сторона конфликта. Это инструмент, тупые исполнители. Они только выполняют приказы. Это рабы/биороботы, а не те, кого надо "вписать в рамки". Нацистское мужичьё надо вписать не в рамки, а на виселицы/колья - с ЭТИМ "соглашения" НЕ ЗАКЛЮЧАЮТ.
Келин о том, что интенсивность боевых действий упала в разы, если не на порядки. Причем не потому, что на это пошли "оголтелые нацисты". На это пошли Хозяева мужицкой говномассы - те, кто реально являются стороной конфликта. Эти Хозяева относятся к мужицкому вонючему зверостаду точно так же, как и Путин. Или я. :)  Формирование наций у англосаксов (и не только у них) проходило в ходе Реформации, т.е. уничтожения традиционного общества. Со сломом (кровавым) старой религии, и с физическим уничтожением ОСНОВНОЙ массы зверомужичья.  

Вот Келин - как дипломат - и говорит: с кукловодами вурдалаков-марионеток договариваться можно, с получением результатов. Что касается оголтелых поскакунов-крикунов о Бандере - то "их просят не беспокоиться". И не лезть не в свое дело.  :) Им ПРИКАЖУТ, что делать/чего не делать. Не поймут - им вырвут гениталии. И сделают это не русские - те, по своей привычке, начали бы искать повод для "пожалеть да простить". Поэтому мужичьё русских и не боится. А раз не боится - то залу...ается.

Укромужицкая говномасса еще не поняла, с кем/чем связалась - я не о Путине/русских. :) А об англосаксах с евреями. И каковы ставки. А когда поймет, почему евреи ГОРОЙ за "Бандеру и дивизии СС" на б. Украине - будет поздно. :) Русские больше на помощь (жертвуя собой) не придут. Еще и поляки придут - со своей поговоркой, что "сапоги лучше всего чистить украинской кровью".
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