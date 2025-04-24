Поставку вооружений в зону СВО назвали приоритетом

Путин: Поставка вооружений в зону СВО — безусловный приоритет

Поставка вооружений в зону проведения специальной военной операции (СВО) — это приоритетная задача. Приоритеты в ходе заседания Военно-промышленной комиссии назвал президент России Владимир Путин, слова которого приводит сайт Кремля.

«Также [на заседании] проанализируем, как выполняются поручения и указания по поставкам в войска наиболее востребованных образцов вооружения, техники и средств поражения, причем не только в подразделения, участвующие в специальной военной операции, что является безусловным приоритетом, но и в целом в войска, в армию, на флот», — сказал он.

Ранее в апреле Путин сообщил, что морской компонент стратегических ядерных сил России полностью укомплектован современным оружием и техникой.

В феврале президент рассказал, что боевые блоки баллистической ракеты средней дальности «Орешник» способны выдержать температуру, равную температуре на поверхности Солнца.