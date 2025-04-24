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Hyundai разработает ударные надводные беспилотники для ВМС Южной Кореи

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Южнокорейский судостроительный гигант Hyundai Heavy Industries (HHI) объединяет усилия с национальными ВМС для полномасштабной разработки боевого безэкипажного катера нового поколения. Как уточняет Naval Today, во вторник, 22 апреля, компания объявила о подписании контракта на концептуальное проектирование беспилотного надводного аппарата.

Используя свой опыт в производстве боевых кораблей, HHI намерена возглавить разработку беспилотных катеров нового поколения, которые, как ожидается, станут важным инструментом в обеспечении морской безопасности страны.

Верфь Hyundai Heavy Industries


Катера типа USV предназначены для автономного выполнения разведывательных и боевых задач в передовых операционных зонах, дополняя или заменяя корабли с экипажами.

HHI планирует провести в этом месяце совещание по запуску проекта, начав восьмимесячную фазу концептуального проектирования USV. До декабря конструкторы компании сосредоточатся на определении критических параметров производительности и технологических требований для беспилотной платформы.

По данным HHI, приоритет отдается повышению надежности и экономической эффективности по сравнению с традиционными кораблями с экипажем.

Как отмечает Naval Today, недавно HHI подписала несколько контрактов с американскими компаниями на поддержку проектов для ВМС, включая Anduril Industries, которая специализируется на применении ИИ в оборонной сфере. Сделка включает разработку и вывод на рынок беспилотных надводных транспортных средств.

С 1975 года по настоящее время HHI построила в общей сложности 106 боевых кораблей, включая 18 зарубежных заказов. Кроме того, Hyundai Heavy Industries разработала ракетные эсминцы классов "Седжон Великий" и "Чонджо Великий", предназначенные для ВМС Южной Кореи.

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