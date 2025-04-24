ВС Чада получили ЗРПК FK-2000 китайского производства

ЦАМТО, 23 апреля. Чад подтвердил получение двух зенитных ракетно-пушечных комплексов малой дальности FK-2000 китайского производства, закупленных на средства ОАЭ, сообщили несколько африканских оборонных ресурсов.

FK-2000 разработан China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) и предназначен для поражения воздушных целей различных типов, включая самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и БЛА.

Самоходный ЗРПК, который часто сравнивают с российским "Панцирь-С1", представляет собой размещенный на шасси с колесной формулой 8х8 комплекс, вооруженный 12 зенитными управляемыми ракетами в транспортно-пусковых контейнерах (по шесть с каждой стороны) и двумя автоматическими пушками. ЗРПК оснащен РЛС обнаружения / целеуказания, а также оптико-электронным оборудованием. Дальностью поражения целей FK-2000 – от 1,2 до 25 км, высота поражения – от 15 м до 12 км. РЛС позволяет обнаруживать цели в различных погодных условиях.

По сообщениям, комплект поставки также включает 64 ракеты и 6 тыс.30-мм боеприпасов. Министерство обороны Чада подчеркнуло, что не будет передавать оборудование третьей стороне без разрешения Пекина.

Поставка произведена на фоне публикаций, в которых она связывается с поддержкой властями ОАЭ являющихся стороной конфликта в Судане Сил быстрого реагирования (СБР), противостоящих Вооруженным силам Судана.

В декабре 2023 года под давлением США ОАЭ пообещали прекратить поставки оружия СБР. Тем не менее, представители ВС Судана и эксперты ООН по-прежнему обвиняют ОАЭ в передаче вооружений СБР через посредников в соседних странах, включая Чад, Ливию и другие.

Примечательно, что ЗРПК поставлены в период успешных наступательных действий ВС Судана, которые освободили от формирований СБР ряд населенных пунктов. До последнего времени на вооружении СБР отсутствовали эффективные средства противовоздушной обороны, позволяющие обеспечить защиту от самолетов, вертолетов и БЛА, хотя случаи поражения авиатехники ВС Судана фиксировались.

Несмотря на заверения МО Чада, с учетом ранее произведенных через страну поставок оружия, эксперты не исключают передачу ЗРПК СБР. Данный шаг может привести к дальнейшей эскалации конфликта в Судане.

Потенциальная возможность применения FK-2000 для защиты формирований сил быстрого реагирования может существенно осложнить действия авиации ВС Судана. Мобильная система может быть оперативно развернута на различных направлениях, а ее характеристики позволяют поражать имеющиеся у ВС Судана БЛА "Байрактар TB2".