Путин призвал адаптировать вооружение к меняющимся формам боевых действий

Путин призвал эффективно адаптировать оружие и технику к меняющимся формам боев

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости эффективно адаптировать вооружения и технику к меняющимся формам и способам ведения боевых действий.

"Без бюрократических проволочек необходимо эффективно адаптировать вооружения и технику к новым, быстро меняющимся формам и способам ведения боевых действий. Все возможности для этого у нас есть", - сказал Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

Кроме того, глава государства отметил необходимость обновлять учебные программы в военных училищах и академиях, школах младшего офицерского и сержантского состава с учетом опыта боевых действий. Президент поручил учитывать опыт, полученные российскими Вооруженными силами и при проработке боевых уставов Сухопутных войск: начиная от уровня отделения и роты до корпусов и общевойсковых армий.

"Повторю ещё раз: эти процессы должны идти одновременно и в тесной взаимосвязи друг с другом", - резюмировал глава государства.