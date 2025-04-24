Путин призвал учитывать глобальные тенденции развития военных технологий в ОПК

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Глобальные тенденции развития военных технологий должны быть максимально учтены в развитии ОПК, заявил президент России Владимир Путин.

"Конечно, следует максимально учитывать глобальные тенденции развития военных технологий, то есть прогнозировать и понимать, какими могут быть потенциальные вооруженные конфликты будущего. А будущее стремительно приближается, как и движение это все быстрее и быстрее, скорости нарастают этих изменений", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.