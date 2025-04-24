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РИА Новости

Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Путин назвал задачи ОПК в этом году еще более масштабными

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Задачи, которые поставлены перед оборонно-промышленным комплексом в этом году - еще более масштабные, в том числе с учётом реализации программы расширения и модернизации мощностей ОПК, в которой участвуют более 400 предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу сказать спасибо коллективам оборонных предприятий, их смежникам, работникам конструкторских бюро, испытательных центров и полигонов. Ваш труд, высокая самоотдача позволили оборонно-промышленному комплексу России достойно справиться с поставленными задачами и вызовами, с которыми мы столкнулись. На текущий год они ещё более масштабные, в том числе с учётом реализации программы расширения и модернизации мощностей ОПК, в которой участвуют более 400 предприятий", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
1 комментарий
№1
24.04.2025 06:53
Миллионы бирманцев из Мьянмы смогут переехать после землетрясения и следом большого наводнения к нам на все предприятия ВПК, временно организовать из контейнеров жилье с водоснабжением и электроэнергией с последующим строительством незавершенного жилья человейниками, закрепленные наставники могут семьей отдыхать у них. Примерно соотношение территорий проживания англоговорящих бирманцев и бармалейства одинаково с РФ.
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