Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными

Путин назвал задачи ОПК в этом году еще более масштабными

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Задачи, которые поставлены перед оборонно-промышленным комплексом в этом году - еще более масштабные, в том числе с учётом реализации программы расширения и модернизации мощностей ОПК, в которой участвуют более 400 предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу сказать спасибо коллективам оборонных предприятий, их смежникам, работникам конструкторских бюро, испытательных центров и полигонов. Ваш труд, высокая самоотдача позволили оборонно-промышленному комплексу России достойно справиться с поставленными задачами и вызовами, с которыми мы столкнулись. На текущий год они ещё более масштабные, в том числе с учётом реализации программы расширения и модернизации мощностей ОПК, в которой участвуют более 400 предприятий", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.