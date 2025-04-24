Путин рассказал об условиях создания online-системы управления войсками

Формирование орбитальной группы аппаратов позволит повысить боевой потенциал

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Формирование орбитальной группировки позволит завершить в России создание системы управления войсками в режиме реального времени, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Соблюдением сроков поставленных задач надо закончить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения для ведения всех видов разведки и обеспечения устойчивой непрерывной связи в закрытом сегменте... Это позволит завершить создание современной системы управления войскам в режиме реального времени и тем самым серьезно повысить ее боевой потенциал, - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.