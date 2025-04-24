Путин: войска в 2024 году получили более 1,5 млн беспилотников

Также получено свыше 4 тыс. единиц бронетанковой техники, отметил президент РФ

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские вооруженные силы за 2024 год получили более 1,5 млн беспилотников и свыше 4 тыс. единиц бронетанковой техники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

"Войска получили свыше 4 тыс. единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов. Поставлено также более 1,5 млн беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. дронов, управляемых по так называемой системе FPV - виртуальной реальности", - сказал президент.

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