Войти
Flotprom

Датские военные озвучили план обновления флота

532
0
0

Министерство обороны Дании объявило о комплексном плане модернизации национальных ВМС, который включает увеличение численности флота в ближайшие десять лет. Как уточняет Navy Recognition, речь идет о приобретении 25 кораблей и судов.

Новый план разработан в сотрудничестве с датскими демократами, Социалистической народной партией, Либеральным альянсом, Консервативной народной партией, Датской народной партией и Социал-либеральной партией. Он отражает как текущие геополитические вызовы, так и экспертные рекомендации военного руководства Дании.

Фрегат "Ивер Хьюитфельд", ВМС Дании

Википедия


В основе инициативы лежит приобретение в ближайшем будущем 25 кораблей. В их числе – новые надводные платформы, обеспечивающие расширенные возможности в области патрулирования, обеспечения безопасности прибрежной инфраструктуры и поддержки спасательных операций.

"В ближайшем будущем Дания отдает приоритет быстрому развертыванию этих сил для удовлетворения неотложных морских потребностей в Балтийском море и прилегающих водах, – заявили в Минобороны Дании. – В долгосрочной перспективе план регулирует дополнительные инвестиции для дальнейшего повышения боевой мощи датского флота и усиления его роли в коллективной архитектуре безопасности НАТО".

Один из важнейших пунктов плана – меры по повышению безопасности подводной инфраструктуры. Сюда входят трубопроводы и кабели, необходимые для транспортировки электроэнергии, природного газа и данных, которые все чаще становятся целями для саботажа. Чтобы противостоять таким угрозам, Дания развернет разведывательные суда, гидроакустические системы и подводные беспилотники. Эти инструменты позволят на ранней стадии обнаруживать и идентифицировать несанкционированную подводную деятельность, что значительно повысит уровень морской безопасности Дании.

Также план включает финансирование разработки и постройки передовых фрегатов, которые смогут решать задачи противовоздушной обороны.

В настоящее время датский флот включает, в частности, три фрегата класса "Ивер Хюитфельд" и два фрегата класса "Абсалон", которые также выполняют командные функции. Также ВМС используют семь патрульных кораблей классов "Тетис" и "Кнуд Расмуссен", четыре тральщика и шесть патрульных катеров типа "Диана" для прибрежных и поисково-спасательных операций.

Снабжение и транспортировку обеспечивают 12 вспомогательных судов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 18:01
  • 8603
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.04 17:44
  • 2
Посол РФ: пасхальное перемирие показало возможность соглашения по Украине
  • 24.04 16:34
  • 0
Чего так боится Запад?
  • 24.04 12:56
  • 1
В США оценили последствия неудачи российского МиГ-1.44
  • 24.04 12:40
  • 38
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 24.04 06:53
  • 1
Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными
  • 24.04 05:30
  • 0
Ответ на "Крошечный российский эксклав демонстрирует мощь на задворках НАТО (The Wall Street Journal, США)"
  • 24.04 02:08
  • 0
Ответ на "Украинский ТГ-канал пишет, что в Кремле якобы уже подготовили списки возможных объектов Украины для нанесения удара «Орешником»"
  • 24.04 00:26
  • 0
Ответ на "Балканский форпост"
  • 23.04 18:21
  • 0
Ответ на "Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?"
  • 23.04 17:25
  • 0
Неприкрытая загадка на Балканах
  • 23.04 17:13
  • 0
Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?
  • 23.04 01:06
  • 1
Ответ на "В США оценили способность России сбить B-21"
  • 22.04 18:02
  • 0
Ответ на "Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит"
  • 22.04 17:14
  • 0
Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит