Датские военные озвучили план обновления флота

Министерство обороны Дании объявило о комплексном плане модернизации национальных ВМС, который включает увеличение численности флота в ближайшие десять лет. Как уточняет Navy Recognition, речь идет о приобретении 25 кораблей и судов.

Новый план разработан в сотрудничестве с датскими демократами, Социалистической народной партией, Либеральным альянсом, Консервативной народной партией, Датской народной партией и Социал-либеральной партией. Он отражает как текущие геополитические вызовы, так и экспертные рекомендации военного руководства Дании.

Фрегат "Ивер Хьюитфельд", ВМС Дании Википедия

В основе инициативы лежит приобретение в ближайшем будущем 25 кораблей. В их числе – новые надводные платформы, обеспечивающие расширенные возможности в области патрулирования, обеспечения безопасности прибрежной инфраструктуры и поддержки спасательных операций.

"В ближайшем будущем Дания отдает приоритет быстрому развертыванию этих сил для удовлетворения неотложных морских потребностей в Балтийском море и прилегающих водах, – заявили в Минобороны Дании. – В долгосрочной перспективе план регулирует дополнительные инвестиции для дальнейшего повышения боевой мощи датского флота и усиления его роли в коллективной архитектуре безопасности НАТО".

Один из важнейших пунктов плана – меры по повышению безопасности подводной инфраструктуры. Сюда входят трубопроводы и кабели, необходимые для транспортировки электроэнергии, природного газа и данных, которые все чаще становятся целями для саботажа. Чтобы противостоять таким угрозам, Дания развернет разведывательные суда, гидроакустические системы и подводные беспилотники. Эти инструменты позволят на ранней стадии обнаруживать и идентифицировать несанкционированную подводную деятельность, что значительно повысит уровень морской безопасности Дании.

Также план включает финансирование разработки и постройки передовых фрегатов, которые смогут решать задачи противовоздушной обороны.

В настоящее время датский флот включает, в частности, три фрегата класса "Ивер Хюитфельд" и два фрегата класса "Абсалон", которые также выполняют командные функции. Также ВМС используют семь патрульных кораблей классов "Тетис" и "Кнуд Расмуссен", четыре тральщика и шесть патрульных катеров типа "Диана" для прибрежных и поисково-спасательных операций.

Снабжение и транспортировку обеспечивают 12 вспомогательных судов.