Лавров проинформировал Узбекистан о работе с США по урегулированию на Украине

Глава МИД России отметил, что проблема первопричин остается ключом к урегулированию ситуации

САМАРКАНД, 23 апреля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего официального визита в Узбекистан проинформировал руководство страны о контактах с США по урегулированию украинского кризиса.

"Мы подробно информировали наших узбекистанских друзей о последнем развитии событий [по урегулированию украинского кризиса], в том числе в контексте наших контактов с Соединенными Штатами и в контексте тех идей, которые Соединенные Штаты продвигают в своей работе с украинцами и европейцами, в том числе в последние дни", - сказал он на пресс-конференции по итогам своего визита в Узбекистан.

Глава МИД России отметил, что проблема первопричин остается ключом к урегулированию ситуации вокруг Украины.