Путин: FPV-дронов в войсках еще не хватает

Их производство будет увеличено, заявил глава государства

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российским войскам пока не хватает FPV-дронов - их очень ждут. Производство такой техники будет увеличиваться, заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии.

"Этих средств поражения не хватает до сих пор. Не хватает. Знаю про усилия, которые предпринимаются министерством обороны, министром предпринимаются, предприятиями промышленности. Планы есть, работа идет ежедневно на самом деле", - отметил он, говоря о ситуации с FPV-дронами.

При этом Путин уверен, что все планы по наращиванию производства будут выполнены. "Их очень ждут на линии боевого соприкосновения", - подчеркнул глава государства.