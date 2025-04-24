Путин поручил ускорить производство роботехнических комплексов и боевых лазеров

В этой сфере уже есть определенные практические наработки, изготовленные комплексы уже имеются, подчеркнул президент

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин дал поручение ускорить производство безэкипажных катеров, робототехнических комплексов и боевых лазеров.

"Важно также ускорить производство робототехнических комплексов различного назначения и различного базирования, особое внимание уделить безэкипажным катерам, другим морским системам. Актуальная задача - развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники, а в перспективе - и другую военную технику: самолеты ракеты и прочее. В этой сфере у нас есть определенные практические наработки, изготовленные комплексы уже имеются", - сказал он на заседании Военно-промышленной комиссии.