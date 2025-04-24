Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии

ЦАМТО, 23 апреля. Президент России Владимир Путин 23 апреля провел заседание Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Ниже вступительное слово В.Путина приведено в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Мы с вами проводим очередное заседание Военно-промышленной комиссии и сегодня обсудим комплекс вопросов, связанных с развитием Вооруженных Сил и работой оборонно-промышленного комплекса на современном этапе, сегодня и в перспективе.

Также проанализируем, как выполняются поручения и указания по поставкам в войска наиболее востребованных образцов вооружения, техники и средств поражения, причем не только в подразделения, участвующие в специальной военной операции, что является безусловным приоритетом, но и в целом в войска – в армию, на флот.

Сразу отмечу, что в прошлом году практически все оборонные предприятия выполнили задания гособоронзаказа в полном объеме, качественно и в срок, а по некоторым видам вооружений с опережением графика.

Более чем вдвое, например, увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы. Войска получили свыше 4000 единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов.

Поставлено также более полутора миллионов беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4000 дронов, управляемых по так называемой системе FPV – виртуальной реальности.

Знаю прекрасно и здесь многие, участвующие в нашем сегодняшнем совещании, знают это не хуже, чем я: этих средств поражения не хватает до сих пор. Не хватает. Знаю про усилия, которые предпринимаются Министерством обороны, министром обороны, предприятиями промышленности. Планы есть, работа идет ежедневно на самом деле.

Уверен, что все планы по наращиванию производства нужной техники, в данном случае этих дронов, будут, безусловно, выполнены. Их очень ждут на линии боевого соприкосновения. По сути дела, это на сегодняшний день является одним из серьезных факторов боевого успеха.

Особо отмечу, что наиболее востребованные на фронте образцы быстро совершенствуются, улучшаются их тактико-технические характеристики, причем как с учетом практики боевого применения, так и развития средств противодействия противника. А их разработчики, в числе которых ведущие западные оружейные концерны, на месте тоже не стоят – мы это с вами знаем, и ребята знают на поле боя.

Высокая технологическая динамика наших производств достигнута в том числе благодаря обратной связи как раз с передовой. Такая работа отлажена Минобороны с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, и она должна продолжаться на постоянной основе.

Хочу сказать спасибо коллективам оборонных предприятий, их смежникам, работникам конструкторских бюро, испытательных центров и полигонов. Ваш труд, высокая самоотдача позволили оборонно-промышленному комплексу России достойно справиться с поставленными задачами и вызовами, с которыми мы столкнулись.

На текущий год они еще более масштабные, в том числе с учетом реализации программы расширения и модернизации мощностей ОПК, в которой участвуют более 400 предприятий.

Подчеркну: сегодня наш опыт ведения специальной военной операции – как в части тактики, так и технического развития оружия – изучают без всякого преувеличения все армии мира, лидеры глобальной отрасли вооружений, высокотехнологичные компании. А нам нужно быть на шаг впереди, как это у нас неоднократно получалось в последнее время и, уверен, будет получаться в будущем.

Как уже говорил, и дальше без бюрократических проволочек необходимо эффективно адаптировать вооружения и технику к новым, быстро меняющимся формам и способам ведения боевых действий. Все возможности для этого у нас есть.

С учетом опыта боевых действий нужно обновлять учебные программы в военных училищах и академиях, школах младшего офицерского и сержантского состава. Одновременно серьезно и глубоко прорабатывать боевые уставы Сухопутных войск: начиная от уровня отделения и роты до корпусов и общевойсковых армий. Повторю еще раз: эти процессы должны идти одновременно и в тесной взаимосвязи друг с другом.

И конечно, следует максимально учитывать глобальные тенденции развития военных технологий, то есть прогнозировать и понимать, какими могут быть потенциальные вооруженные конфликты будущего, а будущее стремительно приближается. И движение-то все быстрее и быстрее, скорости этих изменений нарастают.

Важно также ускорить производство робототехнических комплексов различного назначения и различного базирования. Особое внимание уделить безэкипажным катерам, другим морским системам.

Актуальная задача – развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники, а в перспективе – и другую военную технику: самолеты, ракеты и прочее, прочее. В этой сфере у нас есть определенные практические наработки, изготовленные комплексы уже имеются, но нужно двигаться быстрее на этих самых современных, востребованных, перспективных направлениях.

Еще о чем бы хотел сказать: нужно обязательно развивать все то, что является перспективным, и все то, что сегодня даже не обсуждается. В наших научных центрах, в КБ, в институтах над этим работают, задумываются и предлагают, сегодня предлагают. Прошу вас самым внимательным образом все анализировать, не отказываться от этого. Это задача не завтрашнего уже, а даже сегодняшнего дня, потому что, если мы сегодня об этом не подумаем, не позаботимся, завтра будет уже поздно.

Кроме того, с соблюдением сроков и поставленных задач надо закончить формирование орбитальной группировки космических аппаратов различного назначения для ведения всех видов разведки и обеспечения устойчивой непрерывной связи в закрытом сегменте в сложной помеховой обстановке – как непосредственно в ходе боевых действий, так и в целом для решения учебно-боевых задач в мирное время для Вооруженных Сил, специальных и других силовых структур. Это позволит завершить создание современной системы управления войсками в режиме реального времени и тем самым серьезно повысить их боевой потенциал.

И конечно, следует активизировать выпуск и использование защищенных отечественных программных продуктов и разработок в области искусственного интеллекта для их применения в комплексных автоматизированных системах военного управления. Мы все говорим про искусственный интеллект – это стало модным, без этого ни одно совещание ни в одной области не обходится, – но вы должны понимать это, да, собственно, все и понимают, что возможности использования искусственного интеллекта являются колоссальными. И кто быстрее начнет осваивать эти технологии, в данном случае в военном деле, у того будут огромные преимущества на поле боя. Никогда не нужно об этом забывать.

У нас есть и другие идеи, другие разработки. Об этом поговорим отдельно. Сейчас давайте начнем работать по плану.

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