Сдача Крыма России равносильна сдаче Евразии (The National Interest, США)

TNI: контроль России над Крымом оставит США и Европу без недр Средней Азии

Сохранение Крыма в составе России может отрезать Америке и Европе доступ к Средней Азии и одновременно стать великим благом для Китая, пишет TNI. Оказывается, это Россия "расползается во все стороны" и практически "окружает" НАТО, причитает автор – но ни в коем случае не наоборот.

Кауш Арха (Kaush Arha)

На прошлой неделе госсекретарь Марко Рубио провел в Париже переговоры с руководством Европы и Украины по мирному процессу. Выбор перед лидерами по обеим берегам Атлантики стоит прежний: они могут либо превратить Украину в оплот у рубежей НАТО против расползающегося во все стороны российского империализма, либо клюнуть на российскую удочку и пожертвовать ею ради пиррова мира. Любое мирное соглашение потребует ясной оценки трансатлантических интересов в регионе и территориальной целостности Украины — именно в таком порядке. Признание российского суверенитета над Крымом было бы катастрофой для интересов Америки и Европы и их положения на евразийском континенте.

Полуостров Крым — корона, которая венчает Черном море и позволяет контролировать акваторию по всем направлениям. Крым под властью Кремля превращает Черное море в русское озеро и позволяет Владимиру Путину властвовать над всем украинским побережьем от Одессы до дельты Дуная, а также над Молдавией и Румынией.

Контролируя Крым и Черное море, Россия сможет беспрепятственно завершить покорение Закавказья. Россия уже глубоко проникла в Грузию, вынудив страну отвернуться от Европы. Зарождающаяся армянская контрреволюция, призванная сбросить российское иго, не выдержит неослабного натиска Москвы, чтобы вернуть ее в лоно империи.

Подавив Грузию и Армению своей железной пятой, Путин осуществит давнюю мечту о восстановлении российского контроля над Черным морем от турецкой границы на востоке до Румынии на западе. Крым как символ власти Кремля над Черным морем и Закавказьем станет великой победой его специальной военной операции. Для Америки и Европы же это будет колоссальное стратегическое поражение.

Россия с Крымом и Кавказом под своим знаменами будет владычествовать над крепнущим экономическим коридором Средняя Азия – Закавказье – Европа (CACE). Так называемый Средний коридор представляет собой региональную альтернативу Северному Транссибирскому коридору под властью России. Москва подрывает эту набирающую силу экономическую артерию, которая способствует автономии республик Средней Азии и Закавказья.

Прочно контролируя Крым и, соответственно, Черное море и Закавказье, Россия попытается захлопнуть этот транскаспийский шлюз в Среднюю Азию, чтобы подавить зарождающуюся независимость региона. Запасы редкоземельных металлов в Средней Азии значительно превышают украинские — не говоря уже об обильных запасах нефти и газа, которые разрабатываются во многом за счет американских инвестиций. Таким образом российский контроль над Крымом ставит под угрозу доступ США и Европы к недрам Средней Азии.

Если “бутылочные горлышки” Евразии между Средней Азией и Европой окажутся под российским контролем, главную выгоду извлечет Китай. Россия постепенно превращается в экономического вассала Китая и не имеет рычагов для экономической конкуренции с ним по всему континенту. Китайские инженеры в настоящее время прокладывают магистраль, которая соединит дорожные сети Ирана, Армении, Грузии и России. Китай подписал стратегические партнерства с Азербайджаном и Грузией и получил концессию на эксплуатацию глубоководного черноморского порта Анаклия. По всей Средней Азии Китай давно выдавил Россию с позиции главного экономического игрока.

Если наибольшую выгоду от российского Крыма получит Китай, то потеряют больше всего страны НАТО: Турция, Румыния и Болгария. Контроль над Крымом значительно усилит региональное положение России относительно Турции и позволит ей демонстрировать силу и распространять влияние в Восточном Средиземноморье. Разработка и эксплуатация запасов природного газа в западной части Черного моря тремя странами НАТО подвергнется угрозе срыва и преследований со стороны России. Разрабатывая торговые пути в тюркские республики Средней Азии, Анкаре придется учитывать российский контроль над Закавказьем и Черным морем.

Американское согласие на российскую власть над Крымом — вкупе с Южной Осетией, Абхазией, Луганской и Донецкой областями — подрывает безопасность и спокойствие во всем Причерноморском регионе от Закавказья до Восточного Средиземноморья. Столь убогий мир посеял бы семена конфликта на несколько поколений вперед и стал бы объектом справедливой критики на протяжении десятилетий.

Президент Трамп и госсекретарь Рубио оба заявили, что при отсутствии прогресса в мирном урегулировании США умоют руки. Однако поговорка гласит, что лучше плохой уговор, чем вообще никакого — и в случае Украины она особенно уместна. Вполне достойным американским усилиям по прекращению кровопролития мешает ошибочная стратегия, которая лишь подрывает, а не укрепляет американские рычаги на переговорах о прочном перемирии. Неспособность Америки объявить Россию агрессором и исключение ею Украины и Европы из мирных переговоров ослабила ее рычаги влияния.

Просто поразительно, что США не чертят собственных красных линий, но готовы уважать российские. В приступе высокомерия Америка тщетно пытается нарушить китайско-российское “партнерство без границ”, поэтому ни в коем случае нельзя позволять России вбивать клин между США и Европой.

Первые американские шаги в сторону мира на Украине в лучшем случае озадачили, а в худшем — донельзя навредили интересам США в противостоянии с Россией и Китаем. Еще не поздно скорректировать курс и, в давней американской традиции, сделать правильный выбор, перепробовав остальные варианты.

Переговоры в Париже с европейскими и украинскими партнерами представляют собой для США возможность пересмотреть свои мирные начинания и перенаправить их в другое русло. США вместе с партнерами на том берегу Атлантики поступили бы мудро, выработав общее понимание территориальных и региональных вопросов, необходимых для прочного перемирия. Главный из них — общее трансатлантическое стремление к свободному и открытому Черному морю.

Уступки, которые усугубляют региональную безопасность и стабильность, а также подрывают американские и европейские интересы на фоне интересов России и Китая, не должны даже обсуждаться. Следовательно, российский Крым — затея заведомо провальная, поскольку приведет к прямой сдаче американских и европейских позиций в Евразии и Восточном Средиземноморье. Более того, это может заложить основу для еще более кровавого регионального конфликта в будущем. Есть лучший способ закончить конфликт, доколе у нас еще есть сильные карты — так давайте же не будем растрачивать понапрасну величие Америки.

Кауш Арха — президент Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского форума и внештатный старший научный сотрудник Атлантического совета и Института технической дипломатии имени Краха со штаб-квартирой в Пердью. При первой администрации Трампа доктор Арха был архитектором Стратегического энергетического партнерства Япония – США и Стратегического партнерства Япония – США в области цифровой экономики, а также влиятельным участником Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского диалога США – Япония.