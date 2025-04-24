Путин поручил ускорить работу над перспективным вооружением, включая БПЛА

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений, в том числе беспилотной техники.

"Важно также ускорить производство робототехнических комплексов различного назначения и различного базирования, особое внимание уделить безэкипажным катерам, другим морским системам. Актуальная задача - развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники, а в перспективе и другую военную технику: самолеты, ракеты и прочее", - сказал глава государства в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.