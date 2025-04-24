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РИА Новости

Путин дал новые поручения по развитию армии

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Бабушкин

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин провел заседание военно-промышленной комиссии, где обсудил вопросы, связанные с развитием вооруженных сил на сегодняшний день и на перспективу. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

  • Минобороны и предприятия ОПК наладили обратную связь для совершенствования образцов вооружения и техники, эта работа должна быть продолжена.

  • Обеспечение вооружениями войск в зоне СВО является безусловным приоритетом.

  • Почти все оборонные предприятия в 2023 г выполнили задания гособоронзаказа в полном объёме, в срок, по некоторым видам вооружений с опережением графика.

  • Российские войска в 2024 году получили свыше четырех тысяч единиц бронетанкового вооружения, 180 боевых самолетов и вертолетов.

  • Выпуск средств поражения в России увеличился более чем вдвое в 2024 году.

  • Более 1,5 млн беспилотников разных типов поставлено в армию в 2024 году.

  • Выпуск средств радиоэлектронной борьбы в РФ увеличился более чем вдвое в 2024 году.

  • Глобальные тенденции развития военных технологий должны быть максимально учтены в развитии ОПК.

  • FPV-дронов пока не хватает в войсках, но работа идет ежедневно, планы по наращиванию производства будут выполнены.

  • Необходимо ускорить работу над созданием перспективных вооружений, в том числе беспилотной техники.

  • Возможности применения искусственного интеллекта в военном деле колоссальные.

  • Освоение технологий искусственного интеллекта в военном деле даст существенные преимущества на поле боя.

  • Российский опыт ведения СВО изучают все армии мира и производители оружия.

  • Требуется в срок завершить создание орбитальной группировки, которая будет использоваться для всех видов разведки, это позволит завершить создание системы управления войсками в режиме реального времени.

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