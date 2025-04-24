В России впервые показали комплекс противодействия беспилотникам "Аргумент-РГ"

В ближайшее время изделие пройдет апробацию в боевых условиях в зоне спецоперации, сообщил ТАСС советник генерального директора по научно-технической деятельности НПЦ "Нелк" Дмитрий Буря

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Комплекс противодействия беспилотникам "Аргумент-РГ" впервые представлен на международной выставке безопасности Securika Moscow 2025 в Москве. В ближайшее время изделие пройдет апробацию в боевых условиях в зоне спецоперации, сообщил ТАСС советник генерального директора по научно-технической деятельности НПЦ "Нелк" Дмитрий Буря.

"Комплекс "Аргумент-РГ" показывается впервые. В ближайшее время он будет апробирован в боевых условиях в зоне спецоперации. Упростили систему, сделали дешевый комплекс, замкнутый на дрон-детектор. Это сделано для того, чтобы группа немедленного реагирования не вручную принимала меры для подавления беспилотников, а в автоматическом режиме, включая систему подавления. Изделие в большей степени разработано для применения на линии боевого соприкосновения, но может применяться и на различных объектах", - отметил Буря.

В организации уточнили, что комплекс предназначен для ведения непрерывного радионаблюдения, выявления сигналов беспилотных воздушных судов и формирования сигналов противодействия им.

ЗАО "Научно-производственный центр Фирма "НЕЛК" образовано 23 февраля 1994 года. Является целевым многопрофильным предприятием, оказывающим высокотехнологичные услуги в области разработки нестандартных электронных и электронно-механических систем и защиты информации. С 2009 года "Нелк" занимается перспективным направлением - разработкой и созданием по техническим требованиям заказчика беспилотных авиационных систем.