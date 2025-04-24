Поможет ли новообретенная любовь между Францией и Германией преодолеть их давние разногласия? (Politico, США)

Politico: Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц переживают "медовый месяц"

Франция и Германия, бывшие в ссоре уже много лет, сейчас наладили отношения. Макрон и Мерц, ни много ни мало, переживают "медовый месяц", пишет Politico. Однако неизвестно, отмечает издание, как долго он продлится — все будет зависеть от позиций стран по ключевым политическим вопросам.

ПАРИЖ — В воздухе витает любовь.

Эта франко-германская пара (так ее называют французы) или локомотив (так их называют немцы) редко ощущала такое единодушие и общность позиций. Французские и немецкие официальные лица разглагольствуют о том, что отношения между новым канцлером Фридрихом Мерцем и французским президентом Эммануэлем Макроном уже стали очень близкими. Признаком зарождающегося согласия стало то, что Мерц выбрал Париж в качестве места своего первого зарубежного визита, который состоится 7 мая.

"Мы надеемся, что еврофил Макрон найдет, наконец, человека, который ответит ему взаимностью в Германии", — сказал один французский дипломат, попросивший не называть его имя.

Но как долго продлится этот медовый месяц? Все будет зависеть от позиций двух руководителей по ключевым политическим вопросам.

Ниже приводится анализ тем, по которым между Мерцем и Макроном существует согласие — и по которым согласия между ними нет.

Где все идет хорошо

Оборона

Во Франции радостно приветствовали решение Мерца отказаться от долгового тормоза и вложить большие средства в оборону. Макрон уже несколько лет бьет в барабаны, призывая увеличивать инвестиции в оборону Европы, и наконец-то Берлин откликнулся на эти призывы.

Решение американского президента Дональда Трампа ввести против Европы пошлины, а также его весьма неоднозначные сигналы по вопросу приверженности НАТО и поддержки Украины делают сближение между Мерцем и Макроном еще более настоятельным.

Оба руководителя считают необходимой более тесную интеграцию их вооруженных сил и военной промышленности. А это может привести к появлению новых проектов.

"Существовавшая между Германией и Францией разница в стратегических подходах к вопросам вооружения начнет понемногу исчезать, по крайней мере, что касается будущих проектов", — заявил законодатель из Христианско-Демократического союза Мерца Роланд Тейс, который пристально наблюдает за отношениями с Парижем.

Франция и Германия уже сотрудничают в рамках нескольких совместных проектов, таких как истребитель FCAS и танк нового поколения, хотя оба они сталкиваются с серьезными трудностями.

Но есть и точки трения. Францию раздражает то, что при покидающем свой пост канцлере Олафе Шольце Германия вкладывала средства в американские и израильские технологии ПВО, отказываясь от европейских вариантов.

Трансатлантические отношения

Неизменно почтительное отношение Германии к США в вопросах геополитики постоянно вызывало недовольство у Макрона, ведь его грандиозные планы для Евросоюза не находили отклика в Берлине. Несмотря на все разговоры о франко-германском дуэте, Париж всегда знал, что это в большей степени танго втроем, так как Берлин неизменно прислушивался к подсказкам из Вашингтона.

Все изменилось с возвращением президента Дональда Трампа, который начал отворачиваться от Европы.

В тот февральский вечер, когда консервативный ХДС Мерца одержал победу на внеочередных выборах, этот завзятый сторонник трансатлантизма призвал Европу "добиваться независимости от США". Это была перемена огромного масштаба, и во Франции она нашла множество сторонников.

Немецкий депутат Нильс Шмид из левоцентристской партии социал-демократов, которая вошла в коалицию с ХДС Мерца, рассказал, что такой шаг стал поразительным разворотом на 180 градусов как для ХДС, так и для его руководителя.

Верная наследию де Голля Франция всегда с опаской относилась к величайшей сверхдержаве западного мира, не желая попадать к ней в чрезмерную зависимость. Макрон наладил тесные отношения с Трампом и с его предшественником Джо Байденом, однако французский президент всегда настаивал на том, что Европа должна больше походить на Францию и придерживаться стратегической автономии по ее примеру.

С приходом Мерца эта цель как никогда близка. Мерц и Макрон намерены совместно оказывать влияние на Брюссель, чтобы было меньше волокиты, и чтобы изменить правила конкуренции, благодаря чему будет проще создавать "европейских лидеров" в таких отраслях как связь и технологии.

Энергетика

Энергетика издавна была камнем преткновения между Францией и Германией. Шольц и Макрон регулярно скрещивали мечи по вопросу субсидий, когда Европа пыталась снизить цены на энергоресурсы с началом вооруженного конфликта на Украине.

Франция много лет утверждала, что атомная энергетика не дает углеродных выбросов, и поэтому она должна получать от ЕС субсидии, предназначенные для "зеленой" энергетики. Берлин опасался, что такая поддержка атомной энергетики сделает солнечную и ветровую энергию Германии менее привлекательной.

Мерц с этим не совсем согласен, но возобновляемые источники занимают далеко не первое место в его списке приоритетов. И это хорошая новость для Франции.

"Блокирования не будет", — сказал бывший французский дипломат Поль Морис, ныне работающий в Институте международных отношений.

Тем не менее, Германия, подобно Португалии и Испании, не очень-то радуется тому, что Франция постоянно откладывает строительство трубопровода H2Med, по которому экологически чистый водород планируется перекачивать с Пиренейского полуострова во Францию и далее на север, чтобы снабжать изголодавшиеся по топливу немецкие предприятия.

"Трубопровод H2Med по понятным причинам соответствует интересам всех стран-транзитеров, — сказал уходящий со своего поста госсекретарь по экономическим вопросам Стефан Венцель. — Я надеюсь, что с Францией удастся достичь справедливого и сбалансированного компромисса".

Где не все идет хорошо

МЕРКОСУР

Масштабное торговое соглашение с Латинской Америкой, о котором ЕС ведет переговоры на протяжении трех с лишним десятилетий, давно уже вызывает острые противоречия между Францией и Германией.

Мерц предложил с толчка завести забуксовавшую немецкую экономику, для чего нужны торговые сделки, позволяющие ориентированной на экспорт экономике Германии находить новые рынки сбыта, особенно в условиях усиливающегося протекционизма Вашингтона. Торговое соглашение МЕРКОСУР находится во главе списка канцлера, и Мерц хочет добиться его скорейшей ратификации.

"По вопросам свободной торговли ХДС (консерваторы) и Мерц действуют очень настойчиво, ведь грядет торговая война, и Германии нужно срочно диверсифицировать свои партнерства", — сказал Шмид.

Франция настроена решительно против соглашения МЕРКОСУР, заявляя, что оно даст латиноамериканским фермерам конкурентное преимущество, так как производственные нормы в Европе более строгие. Если Макрон даст согласие на его заключение, это дорого ему обойдется в политическом плане, поскольку такой шаг может вызвать возмущение фермеров и усилит и без того крепнущие позиции крайне правых.

Однако уже сейчас появляются незначительные сигналы о том, что французское правительство может изменить свое отношение. Министр торговли Франции Лоран Сен-Мартен сказал, что пошлины, введенные Трампом на товары из ЕС, стали сигналом тревоги для Парижа и заставили его разнообразить список своих торговых партнеров. По словам министра, Елисейский дворец может изменить свою позицию по соглашению МЕРКОСУР, если другая сторона в угоду Франции пойдет на уступки.

Давая на прошлой неделе телевизионное интервью, Мерц заявил: "Сегодня даже Эммануэль Макрон склоняется к ратификации соглашения МЕРКОСУР". Официальные лица в Париже стараются сгладить такого рода заявления, однако их берлинские коллеги в частном порядке говорят, что президент Макрон подает сигналы, указывающие на то, что он вряд ли станет голосовать против этой сделки, и вместо этого просто воздержится.

Соглашение было заключено в прошлом году, но его должно утвердить квалифицированное большинство стран-членов ЕС, плюс большинство в Европарламенте, после чего оно вступит в силу.

Совместное заимствование

Для Макрона это нелегкая задача, и его просьбы могут остаться без ответа. Французский президент хочет, чтобы страны-члены ЕС дали согласие на схему совместного заимствования в целях получения дополнительных средств на оборонные отрасли Европы.

Макрон также настаивает на инвестиционном "электрошоке" для всей Европы в стратегических отраслях ради спасения экономики континента перед лицом усиливающейся во всем мире конкуренции.

Те огромные субсидии, которые новое коалиционное правительство Мерца обещает выделить немецким предприятиям для их поддержки, вызывают все новые призывы реализовать схему совместного заимствования ЕС во избежание перекосов на едином рынке. Дебаты на эту тему могут усилиться, когда Евросоюз этим летом начнет переговоры о новом бюджете на семь лет.

Но за Рейном призывы Макрона вряд ли будут услышаны.

Мерц хоть и внес изменения в пресловутое немецкое правило долгового тормоза, в соответствии с которым дефицит бюджета долгие годы ограничивался 0,35% ВВП, но вряд ли станет увеличивать размер долга, так как консервативные союзники наверняка будут ставить ему палки в колеса — ведь он уже высвободил сотни миллиардов евро.

"Фридрих Мерц еще не взял в руки бразды правления, а его показатели по данным опросов уже начинают снижаться, — сказал бывший дипломат Морис. — Ему придется показать избирателям признаки своих либеральных и консервативных ценностей в экономике. Поэтому европейская схема заимствований столкнется с осложнениями".

Для Парижа есть одна маленькая надежда. Мерц пока не исключает полностью совместное финансирование обороны, но требует, чтобы ЕС намного эффективнее осуществлял закупки и производил оружие, заявляя, что только после этого можно будет обсуждать возможные решения.

Авторы: Клеа Колкатт (Clea Caulcutt), Ханс фон дер Бурхард (Hans von der Burchard)