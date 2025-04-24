США передадут Боснии и Герцеговине шесть легких вертолетов A-119 "Коала"

ЦАМТО, 23 апреля. Минобороны Боснии и Герцеговины в ближайшее время получит шесть легких многоцелевых вертолетов A-119 "Коала" в рамках двусторонней программы военной помощи, финансируемой США.

Как сообщает газета Dnevni Avaz, об этом 20 апреля заявил министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез в преддверии визита высокопоставленной делегации Министерства обороны Боснии и Герцеговины в США.

Делегация во главе с министром З.Хелезом в сопровождении его заместителя, генерального инспектора Эдина Фако, и начальника Объединенного штаба Вооруженных сил Боснии и Герцеговины Гойко Кнежевича, планирует встретиться с высокопоставленными должностными лицами в Пентагоне. Это будет одна из первых официальных международных встреч с недавно назначенным руководством МО США, что придает визиту особое значение.

Отмечается, что поставка партии военной техники была приостановлена предыдущей администрацией США и возобновлена после недавних консультаций на высоком уровне между двумя странами. Инициатива отражает намерение Вашингтона "укрепить региональную безопасность и поддержать оборонные институты БиГ в политически чувствительной обстановке".

Поставка шести вертолетов A-119 "Коала", оцениваемых примерно в 150 млн. конвертируемых марок (около 75 млн. евро), является приоритетной и по долевому стоимостному объему составляет 20% от всех программ, сохраненных новой администрацией США.

Ожидается, что легкие универсальные вертолеты A-119 повысят возможности боснийских вооруженных сил в транспортных, разведывательных и гуманитарных операциях в стране, характеризующейся сложным рельефом и неразвитой инфраструктурой.