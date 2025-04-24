ОСК вывела из цеха последний блок дока-понтона "Амурец"

ЦАМТО, 23 апреля. Специалисты Амурского судостроительного завода ОСК осуществили вывод из цеха восьмого, заключительного блока строящегося спускового дока-понтона "Амурец" проекта 65911.

Вывод предыдущих блоков дока осуществлялся поэтапно – осенью 2024 года и весной 2025 года. Все выведенные весной блоки полностью окрашены, оснащены основными трубопроводными системами и арматурой. На открытом стапеле предприятия начнутся работы по состыковке блоков дока-понтона "Амурец".

Проект 65911 разработан конструкторским бюро ОСК "Алмаз" и строится в рамках доковой программы корпорации. Новый док-понтон предназначен для транспортировки строящихся и ремонтируемых судов и кораблей из сухих эллингов завода к достроечному пирсу, а также для спуска судов на воду.

Доковая программа ОСК направлена на строительство новых и модернизацию существующих судоподъемных и гидротехнических сооружений предприятий корпорации по схеме опережающего финансирования. Эта программа является частью государственной программы Российской Федерации "Развитие оборонно-промышленного комплекса".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".