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Flotprom

На заводе "Янтарь" отремонтировали плавдок №8

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На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" завершился ремонт плавдока №8 под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства (РМРС). Как отметили в пресс-службе верфи, стороны активно сотрудничают в реализации крупных судостроительных проектов, обеспечивая высокое качество конечной продукции.

В соответствии с требованиями, плавдок №8 регулярно предъявляется Регистру для освидетельствования. По результатам очередного освидетельствования было принято решение о необходимости ремонта объекта и определены объемы ремонтных работ.

Плавдок N8

ПСЗ "Янтарь"


Как рассказали в пресс-службе "Янтаря", работы по механической и электрической частям дока начались еще прошлым летом. В ремонте задействовали все производственные цеха завода.

Ремонтные работы завершились 17 апреля, после чего док получил свидетельство РМРС на следующие пять лет.

Напомним, что в интересах ВМФ России на "Янтаре" идет производство пары больших десантных кораблей модернизированного проекта 11711 с увеличенными размерениями и бо́льшим водоизмещением. Кроме того, завод обеспечивает ремонт кораблей и судов Балтийского флота.

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Страны
Россия
Проекты
11711
БФ
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