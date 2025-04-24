На заводе "Янтарь" отремонтировали плавдок №8

На Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" завершился ремонт плавдока №8 под техническим наблюдением Российского морского регистра судоходства (РМРС). Как отметили в пресс-службе верфи, стороны активно сотрудничают в реализации крупных судостроительных проектов, обеспечивая высокое качество конечной продукции.

В соответствии с требованиями, плавдок №8 регулярно предъявляется Регистру для освидетельствования. По результатам очередного освидетельствования было принято решение о необходимости ремонта объекта и определены объемы ремонтных работ.

Плавдок N8 ПСЗ "Янтарь"

Как рассказали в пресс-службе "Янтаря", работы по механической и электрической частям дока начались еще прошлым летом. В ремонте задействовали все производственные цеха завода.

Ремонтные работы завершились 17 апреля, после чего док получил свидетельство РМРС на следующие пять лет.

Напомним, что в интересах ВМФ России на "Янтаре" идет производство пары больших десантных кораблей модернизированного проекта 11711 с увеличенными размерениями и бо́льшим водоизмещением. Кроме того, завод обеспечивает ремонт кораблей и судов Балтийского флота.