Times: украинские инструкторы обучат британских военных противодействию российским БЛА

ЦАМТО, 23 апреля. Украина направила в Великобританию своих инструкторов по управлению дронами, чтобы обучать военных королевства тактике борьбы с российскими БЛА. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Times.

"Украина тайно отправила в Британию своих инструкторов по дронам, чтобы обучить британских военных новейшей тактике применения российских беспилотников на поле боя и помочь им лучше подготовиться к конфликту", – говорится в статье.

Отмечается, что обучение проходит в рамках британской программы подготовки украинских военных Interflex. Участвовавшие в боевых действиях инструкторы передают свой опыт британским военным, а также внедряют навыки управления дронами в подготовку украинских солдат.

Как напоминает "РИА Новости", учебная программа Interflex по подготовке украинских военных была запущена в июне 2022 года. Она является крупнейшей программой военной подготовки в Британии со Второй мировой войны. Помимо Великобритании участниками программы являются страны Северной Европы и Балтии, Австралия, Канада.

Министерство обороны Великобритании сообщило в декабре 2024 года, что более 51 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в рамках программы Interflex.