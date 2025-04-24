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ЦАМТО

Times: украинские инструкторы обучат британских военных противодействию российским БЛА

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Военнослужащие Украины и Великобритании готовятся к совместным учениям "Объединенные усилия — 2020"
Военнослужащие Украины и Великобритании готовятся к совместным учениям "Объединенные усилия — 2020".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУ

ЦАМТО, 23 апреля. Украина направила в Великобританию своих инструкторов по управлению дронами, чтобы обучать военных королевства тактике борьбы с российскими БЛА. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Times.

"Украина тайно отправила в Британию своих инструкторов по дронам, чтобы обучить британских военных новейшей тактике применения российских беспилотников на поле боя и помочь им лучше подготовиться к конфликту", – говорится в статье.

Отмечается, что обучение проходит в рамках британской программы подготовки украинских военных Interflex. Участвовавшие в боевых действиях инструкторы передают свой опыт британским военным, а также внедряют навыки управления дронами в подготовку украинских солдат.

Как напоминает "РИА Новости", учебная программа Interflex по подготовке украинских военных была запущена в июне 2022 года. Она является крупнейшей программой военной подготовки в Британии со Второй мировой войны. Помимо Великобритании участниками программы являются страны Северной Европы и Балтии, Австралия, Канада.

Министерство обороны Великобритании сообщило в декабре 2024 года, что более 51 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в рамках программы Interflex.

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Страны
Австpалия
Великобритания
Канада
Украина
Проекты
БПЛА
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