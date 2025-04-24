ОИС "Адмирал Владимирский" прибыло в Никарагуа

ЦАМТО, 23 апреля. Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" прибыло в Республику Никарагуа.

За время стоянки экипаж пополнит запасы воды, топлива и продовольствия и совершит технический осмотр судна. Кроме того, в порту моряки-балтийцы встретятся с никарагуанскими коллегами, совершат ряд экскурсионных поездок.

Для экипажа ОИС "Адмирал Владимирский" посещение Республики Никарагуа стало вторым заходом в порт иностранного государства в ходе океанографического похода.

Океанографическое исследовательское судно Балтийского флота (ОИС) "Адмирал Владимирский" 13 марта покинуло Кронштадт и отправилось в плановый океанографический поход, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ходе похода планируется получить уникальные батиметрические данные, провести океанографические и гидрометеорологические исследования по маршруту похода ОИС, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.