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ЦАМТО

Рябков и Рахметуллин провели консультации по вопросам контроля над вооружениями

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Отношения России и Казахстана проходят испытание на прочность
Отношения России и Казахстана проходят испытание на прочность.
Источник изображения: Максим Богодвид/РИА Новости

ЦАМТО, 23 апреля. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замглавы МИД Казахстана Акан Рахметуллин провели консультации по вопросам контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения и экспортного контроля, сообщили в российском МИД.

"Двадцать второго апреля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков провел с первым заместителем министра иностранных дел республики Казахстан Аканом Рахметуллиным консультации по вопросам контроля над вооружениями, разоружения, нераспространения и экспортного контроля", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В рамках консультации состоялся обстоятельный обмен мнениями по широкому спектру профильных вопросов, связанных с состоянием дел на международных площадках и в двусторонних отношениях.

"Проведена сверка часов в преддверии крупных мероприятий по упомянутой тематике, включая открывающуюся 28 апреля сессию подготовительного комитета 11-й Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия. Обсуждены инициативы и подходы сторон в связи с этим событием", – цитирует "РИА Новости" сообщение МИД.

Подтвержден обоюдный настрой на укрепление координации и взаимодействия с учетом особого характера двустороннего взаимодействия, строящегося на основе стратегического партнерства и союзнических отношений, отметили в российском дипведомстве.

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