В Дании заявили, что страна не сможет полностью обеспечить себя оружием

ЦАМТО, 23 апреля. Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов заявил, что Дания никогда не сможет сама полностью обеспечивать себя оружием.

"Дания никогда не достигнет полного самообеспечения в вооружениях. Мы должны положиться на наших самых близких друзей", – написал Р.Ярлов в своем аккаунте в социальной сети Х.

При этом он отметил, что в число этих "близких друзей" США больше не входят, передает "РИА Новости".

Справка ЦАМТО

США являются крупнейшим поставщиком вооружений Дании. В 2016-2023 гг. импорт ВиВТ из США составил 1,689 млрд. долл. или 64,6% от всего оружейного импорта Дании (2,614 млрд. долл.).

США с огромным отрывом лидируют и по сформированному пакету заказов на поставку вооружений Дании за период 2016-2023 гг. – 2,833 млрд. долл. или 82,6% от всего объема контрактов на импорт вооружений, заключенных Данией (3,430 млрд. долл.).

Планируемый импорт ВиВТ из США по уже заключенным контрактам в 2024-2027 гг. оценивается в сумму 1,637 млрд. долл. или 56,3% от всего объема планируемого импорта вооружений Дании в этот период (2,906 млрд. долл.).

Для сравнения: Швейцария занимает второе место по стоимостному объему поставок вооружений Дании в 2016-2023 гг. (664 млн. долл., 25,4% рынка), Германия занимает третье место (около 100 млн. долл., 3,83%).

По сформированному пакету заказов в 2016-2023 гг. второе место на рынке вооружений Дании занимает Израиль (267 млн. долл., 7,8%), третье место занимает Франция (132 млн. долл., 3,85%).

По планируемому экспорту вооружений Дании в 2024-2027 гг. второе место занимает Швеция (880 млн. долл., 30,3%), третье место – Израиль (212,5 млн. долл., 7,3%).