Войти
ЦАМТО

В Дании заявили, что страна не сможет полностью обеспечить себя оружием

515
0
0
Флаг Дании
Флаг Дании.
Источник изображения: © flickr.com / Matt Kieffer

ЦАМТО, 23 апреля. Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов заявил, что Дания никогда не сможет сама полностью обеспечивать себя оружием.

"Дания никогда не достигнет полного самообеспечения в вооружениях. Мы должны положиться на наших самых близких друзей", – написал Р.Ярлов в своем аккаунте в социальной сети Х.

При этом он отметил, что в число этих "близких друзей" США больше не входят, передает "РИА Новости".

Справка ЦАМТО

США являются крупнейшим поставщиком вооружений Дании. В 2016-2023 гг. импорт ВиВТ из США составил 1,689 млрд. долл. или 64,6% от всего оружейного импорта Дании (2,614 млрд. долл.).

США с огромным отрывом лидируют и по сформированному пакету заказов на поставку вооружений Дании за период 2016-2023 гг. 2,833 млрд. долл. или 82,6% от всего объема контрактов на импорт вооружений, заключенных Данией (3,430 млрд. долл.).

Планируемый импорт ВиВТ из США по уже заключенным контрактам в 2024-2027 гг. оценивается в сумму 1,637 млрд. долл. или 56,3% от всего объема планируемого импорта вооружений Дании в этот период (2,906 млрд. долл.).

Для сравнения: Швейцария занимает второе место по стоимостному объему поставок вооружений Дании в 2016-2023 гг. (664 млн. долл., 25,4% рынка), Германия занимает третье место (около 100 млн. долл., 3,83%).

По сформированному пакету заказов в 2016-2023 гг. второе место на рынке вооружений Дании занимает Израиль (267 млн. долл., 7,8%), третье место занимает Франция (132 млн. долл., 3,85%).

По планируемому экспорту вооружений Дании в 2024-2027 гг. второе место занимает Швеция (880 млн. долл., 30,3%), третье место Израиль (212,5 млн. долл., 7,3%).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Израиль
США
Франция
Швейцария
Швеция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 18:01
  • 8603
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.04 17:44
  • 2
Посол РФ: пасхальное перемирие показало возможность соглашения по Украине
  • 24.04 16:34
  • 0
Чего так боится Запад?
  • 24.04 12:56
  • 1
В США оценили последствия неудачи российского МиГ-1.44
  • 24.04 12:40
  • 38
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 24.04 06:53
  • 1
Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными
  • 24.04 05:30
  • 0
Ответ на "Крошечный российский эксклав демонстрирует мощь на задворках НАТО (The Wall Street Journal, США)"
  • 24.04 02:08
  • 0
Ответ на "Украинский ТГ-канал пишет, что в Кремле якобы уже подготовили списки возможных объектов Украины для нанесения удара «Орешником»"
  • 24.04 00:26
  • 0
Ответ на "Балканский форпост"
  • 23.04 18:21
  • 0
Ответ на "Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?"
  • 23.04 17:25
  • 0
Неприкрытая загадка на Балканах
  • 23.04 17:13
  • 0
Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?
  • 23.04 01:06
  • 1
Ответ на "В США оценили способность России сбить B-21"
  • 22.04 18:02
  • 0
Ответ на "Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит"
  • 22.04 17:14
  • 0
Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит