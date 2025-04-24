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ЦАМТО

General Dynamics завершила сборку 100-й бронемашины "Аякс"

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Источник изображения: Фото: General Dynamics UK

ЦАМТО, 23 апреля. Компания General Dynamics UK завершила сборку 100-й гусеничной бронемашины "Аякс" для Сухопутных войск Великобритании.

Бронемашина, выполненная в окончательном стандарте, должна поступить на вооружение элитного Королевского кавалерийского полка.

Реализуемая с 2010 года программа переоснащения СВ Великобритании на новые бронированные машины линейки "Аякс" является одним основных проектов модернизации британских Вооруженных сил. В общей сложности СВ Великобритании должны получить 589 ед. техники линейки "Аякс", которые станут основой бронетанковых бригадных боевых групп ВС Великобритании.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2014 года General Dynamics Land Systems-UK заключила с Минобороны Великобритании контракт на поставку 589 бронированных машин "Аякс", предназначенных для оснащения бронекавалерийских подразделений. Общая стоимость соглашения составляет 3,5 млрд. фунтов стерлингов (5,6 млрд. долл.). Техника будет поставлена СВ Великобритании в шести версиях: вооруженной 40-мм пушкой боевой разведывательной машины "Аякс" (заказаны 245 машин), бронетранспортера "Арес" (заказаны 93 машины), командно-штабной машины "Атена" (112 машин), бронированной ремонтно-эвакуационной машины "Аполло" (50 машин), ремонтной машины "Атлас" (38 машин), машины инженерной разведки "Аргус" (51 машина). Общая стоимость проекта на текущий момент оценивается в 5,5 млрд. фунтов стерлингов.

Основным вариантом является бронированная разведывательная машина "Аякс". БРМ должны стать "глазами и ушами" СВ Великобритании на поле боя. Новая бронемашина предоставит СВ расширенные возможности по сбору информации, ведению разведки и обнаружению целей.

Первоначально предполагалось, что поставки техники будут осуществляться с 2019 года, но из-за технических проблем приемка была приостановлена в 2020 году. Чрезмерный шум и вибрация, низкая точность систем вооружения потребовали внесения изменений в конструкцию и проведения дополнительных испытаний, которые завершились в 2022 году. Поставка техники возобновилась в 2023 году.

Согласно планам, в период с 2024 по 2028 гг. СВ Великобритании должны быть переданы 446 новых бронемашин. Кроме того, до конца 2029 года предполагается модернизировать первые 143 бронемашины к окончательному стандарту Drop 4.

В настоящее время предполагается, что техника достигнет начальной готовности к боевому применению до конца 2025 года. Достижение полной готовности запланировано на 2029 год.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
General Dynamics
Проекты
2020-й год
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