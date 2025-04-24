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ТАСС

Тайконавты из Гонконга и Макао отправятся в космос не ранее 2026 года

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Заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян
Заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.
Источник изображения: © Николай Селищев/ТАСС

Как уточнил замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян, персонал проходит специальную подготовку к космическим полетам с августа 2024 года

ПЕКИН, 23 апреля. /ТАСС/. Тайконавты из специальных административных районов (САР) Китая - Гонконга и Макао - впервые отправятся на орбиту не ранее 2026 года. Об этом заявил заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.

"После присоединения к команде тайконавтов представители Гонконга и Макао быстро адаптировались к условиям работы и жизни, быстро влились в коллектив. <...> Мы ожидаем, что они примут участие в пилотируемой миссии не ранее 2026 года", - сообщил он на брифинге.

Как уточнил замглавы управления, персонал из САР проходит специальную подготовку к космическим полетам с августа 2024 года. По его словам, эти тренировки эффективны.

"Промежуток времени от стадии отбора до отправки в космос у тайконавтов различных категорий бывает неодинаковым, это зависит от графика подготовки и накопленного опыта, - пояснил Линь Сицян. - После того как им присвоят квалификацию, они будут внесены в список кандидатов на включение в космические экипажи. Я уверен, что вскоре мы увидим, как они (представители Гонконга и Макао - прим. ТАСС) войдут в состав команд для полета [на орбиту]".

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км. Ожидается, что она прослужит более 10 лет. Станция рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и стал доступен для международных проектов. 

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Страны
Китай
Сирия
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