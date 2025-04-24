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Интерфакс-АВН

Полностью импортозамещенный SJ-100 присоединился к программе летных испытаний

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SJ-100 (SSJ100) Superjet️ c новыми российскими двигателями ПД-8
SJ-100 (SSJ100) Superjet️ c новыми российскими двигателями ПД-8.
Источник изображения: ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация"

Москва. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Полностью импортозамещенный опытный образец самолета SJ-100 присоединился к программе летных испытаний, сообщила пресс-служба "Ростеха".

Свой первый полет лайнер (заводской номер - 97003) совершил в Комсомольске-на-Амуре. В ходе испытаний была подтверждена стабильная работа всех отечественных систем, отметили в корпорации.

"Сегодня совершила первый полет уже третья опытная машина. На ней отрабатывается взаимодействие силовых установок ПД-8 с отечественными бортовыми системами. Подключение к летным испытаниям третьего борта позволит ускорить программу сертификации. Сейчас мы идем в рамках установленного графика", - сказал первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков, которого цитирует пресс-служба.

Продолжительность полета составила около 40 минут, он проходил на высотах до 3000 м и скоростях до 500 км/час. В небе осуществлена проверка работы систем управления, гидравлики, кондиционирования воздуха, а также пилотажно-навигационного оборудования в диапазоне скоростей от минимальной до максимальной для этого полета. Кроме того, проверена газодинамическая устойчивость двигателей ПД-8. В полете выполнена уборка и выпуск шасси.

"Импортозамещенная версия самолета создается в предельно сжатые сроки. До конца текущего года мы планируем закончить сертификационные испытания, чтобы с 2026 года начать поставки в авиакомпании", - отметил генеральный директор ПАО "ОАК" (входит в "Ростех") Вадим Бадеха.

В целом в летных испытаниях принимают участие три самолета. В прошлом году начались испытания первого опытного образца "Суперджета", оснащенного системами и агрегатами российского производства и франко-российскими двигателями SaM146. В марте этого года к программе присоединился второй опытный борт с ПД-8 и частично системами импортного производства.

В рамках работ по импортозамещению машина оснащена российскими двигателями, авионикой, шасси, вспомогательной силовой установкой, системами управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другими. Также самолет получил новый фюзеляж, в который внесены изменения, упрощающие производство и обслуживание воздушного судна, утверждают в "Ростехе". Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн создан с применением новых российских материалов и прогрессивных технологий.

Серийное производство SJ-100 с иностранными комплектующими и двигателем было остановлено в 2022 году. Начало поставок импортозамещенной версии ожидается в 2026 году, декларируют профильные министерства. При этом ранее сроки переносились: так, группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) ждала первые два SJ-100 в конце 2023 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
SaM-146
Персоны
Артяков Владимир
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