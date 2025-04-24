В КНР заявили, что подготовка к высадке тайконавтов на Луну проходит успешно

Один из ранних китайских проектов модульной научной станции на Луне.

Замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов Линь Сицян уточнил, что ракета-носитель CZ 10, которая доставит экипаж корабля "Мэнчжоу" на орбиту, находится на стадии разработки и испытаний

ПЕКИН, 23 апреля. /ТАСС/. Китай успешно готовится к высадке тайконавтов на естественный спутник Земли. Об этом заявил заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.

"Работы по отправке пилотируемой миссии на Луну в целом проходят успешно", - сообщил он на брифинге.

Как уточнил Линь Сицян, ракета-носитель CZ 10 ("Чанчжэн-10"), которая доставит экипаж космического корабля "Мэнчжоу" на орбиту, а также луноход "Ланьюэ", лунный скафандр "Ванъюй" и транспорт для перемещения тайконавтов по поверхности Луны "в соответствии с графиком находятся на стадии разработки и испытаний".

Россия входит в число стран, которые поддерживают с КНР тесное взаимодействие в космической сфере. 12 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции - комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Этот проект планируется завершить к 2028 году, Пекин наметил высадку тайконавтов на естественный спутник Земли в 2030 году.