Войти
ТАСС

В КНР заявили, что подготовка к высадке тайконавтов на Луну проходит успешно

515
0
0
Один из ранних китайских проектов модульной научной станции на Луне
Один из ранних китайских проектов модульной научной станции на Луне.
Источник изображения: CAST

Замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов Линь Сицян уточнил, что ракета-носитель CZ 10, которая доставит экипаж корабля "Мэнчжоу" на орбиту, находится на стадии разработки и испытаний

ПЕКИН, 23 апреля. /ТАСС/. Китай успешно готовится к высадке тайконавтов на естественный спутник Земли. Об этом заявил заместитель главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.

"Работы по отправке пилотируемой миссии на Луну в целом проходят успешно", - сообщил он на брифинге.

Как уточнил Линь Сицян, ракета-носитель CZ 10 ("Чанчжэн-10"), которая доставит экипаж космического корабля "Мэнчжоу" на орбиту, а также луноход "Ланьюэ", лунный скафандр "Ванъюй" и транспорт для перемещения тайконавтов по поверхности Луны "в соответствии с графиком находятся на стадии разработки и испытаний".

Россия входит в число стран, которые поддерживают с КНР тесное взаимодействие в космической сфере. 12 июня 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китая о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции - комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Этот проект планируется завершить к 2028 году, Пекин наметил высадку тайконавтов на естественный спутник Земли в 2030 году. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Луна
Чанчжэн
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.04 18:01
  • 8603
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.04 17:44
  • 2
Посол РФ: пасхальное перемирие показало возможность соглашения по Украине
  • 24.04 16:34
  • 0
Чего так боится Запад?
  • 24.04 12:56
  • 1
В США оценили последствия неудачи российского МиГ-1.44
  • 24.04 12:40
  • 38
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 24.04 06:53
  • 1
Путин назвал задачи, поставленные ОПК в этом году, еще более масштабными
  • 24.04 05:30
  • 0
Ответ на "Крошечный российский эксклав демонстрирует мощь на задворках НАТО (The Wall Street Journal, США)"
  • 24.04 02:08
  • 0
Ответ на "Украинский ТГ-канал пишет, что в Кремле якобы уже подготовили списки возможных объектов Украины для нанесения удара «Орешником»"
  • 24.04 00:26
  • 0
Ответ на "Балканский форпост"
  • 23.04 18:21
  • 0
Ответ на "Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?"
  • 23.04 17:25
  • 0
Неприкрытая загадка на Балканах
  • 23.04 17:13
  • 0
Кто в Европе больше всех боится «Запада» и почему?
  • 23.04 01:06
  • 1
Ответ на "В США оценили способность России сбить B-21"
  • 22.04 18:02
  • 0
Ответ на "Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит"
  • 22.04 17:14
  • 0
Кто слишком долго ищет врагов, в конце концов, их находит