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ТАСС

Кандидатов от Пакистана для орбитальной станции КНР отберут в три этапа

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Тяньгун
Тяньгун.
Источник изображения: techcult.ru

ПЕКИН, 23 апреля. /ТАСС/. Китай в три этапа осуществит отбор пакистанских кандидатов, после тренировок один из них сможет вместе с тайконавтами принять участие в совместных проектах на орбитальной станции "Тяньгун". Об этом заявил замглавы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Линь Сицян.

"Отбор пакистанского космического персонала, как и в случае с китайскими тайконавтами, проходит в три этапа - предварительного, повторного и окончательного", - сообщил он на брифинге.

Как уточнил Линь Сицян, сначала выбор кандидатов пройдет в Пакистане, а на двух остальных стадиях - в КНР. В итоге китайское управление определит двух пакистанцев, подходящих для прохождения специальной тренировочной программы. В дальнейшем один из них отправится на станцию в качестве специалиста по полезной нагрузке. Помимо рутинной работы он будет участвовать в реализации научных экспериментов.

"Одновременно мы ведем консультации с заинтересованными странами по поводу участия их персонала в полетах к китайской космической станции и в надлежащее время опубликуем информацию о том, как продвигаются дела по соответствующим вопросам", - подытожил он.

В конце февраля Управление программы пилотируемых космических полетов КНР и пакистанская Комиссия по исследованию космоса и верхних слоев атмосферы заключили соглашение о сотрудничестве по отбору и подготовке персонала для китайской станции. Оно было подписано в Исламабаде в резиденции премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа. Это первый случай, когда Китай занимается тренировкой работников космической отрасли другого государства и к тому же впервые примет на своем орбитальном объекте иностранца.

Станция КНР находится на высоте примерно 400 км и прослужит более 10 лет. Она рассчитана на трех человек (до шести на короткое время при ротации экипажей). Масса комплекса в виде буквы Т (в обозримом будущем планируется расширение до крестообразной формы), имеющего три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос, составляет 66 тонн, объем отсеков достигает 110 кубометров. В 2022 году орбитальный объект заработал в штатном режиме и доступен для международных проектов. 

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Страны
Китай
Пакистан
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