Никонов: Киев даже под давлением США пока не готов к урегулированию

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам при этом отметил, что "процесс идет достаточно динамично"

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Украина даже под давлением США сегодня не готова рассматривать инициативы, направленные на урегулирование конфликта. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Он напомнил, что Минобороны РФ зафиксировало 4,9 тыс. нарушений пасхального перемирия со стороны украинских военных. "Нарушение Украиной пасхального перемирия было очевидным, собственно, я не думаю, что кто-то ожидал другого, - подчеркнул Никонов. - Ясно, что перемирие давало какой-то мизерный шанс на то, что дальше будет переговорный процесс, замораживание ударов хотя бы по мирным объектам, но ничего этого не произошло".

"Украина даже под американским давлением не готова сейчас всерьез рассматривать какие-то верные инициативы", - резюмировал депутат.

Однако, продолжил парламентарий, сейчас "процесс идет достаточно динамично", надо будет посмотреть, как Киев отреагирует на предложения США по урегулированию конфликта, которые, как ожидается, будут представлены на следующей неделе.

19 апреля президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым объявил об остановке всех боевых действий с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля и призвал Киев сделать то же самое. Герасимов отдал соответствующие приказы всем командующим группировок в зоне СВО.