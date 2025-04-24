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На Западе оценили защиту российской САУ «Мста-С»

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости.

Army Recognition: Дополнительные экраны САУ «Мста-С» защитят от FPV-дронов

Российские самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С» начали оснащать штатными комплектами дополнительной защиты. Эффективность конструкций оценило западное издание Army Recognition.

Издание обратило внимание на фотографии установок с комплектами антидроновых экранов, которые сделали во время подготовки к параду Победы в Екатеринбурге. Автор подчеркнул, что появление заводской антидроновой защиты говорит об «изменении стандартов производства» на основе опыта специальной военной операции (СВО).

Башню установки прикрыли решетчатыми экранами, которые также защищают от FPV-дронов корму корпуса. Бортовая часть корпуса получила стальные экраны. Также на САУ можно заметить необычные элементы, которые прикрывают место установки дымовых гранатометов, не ограничивая их функциональность. Кроме того, на крыше башни появились дополнительные кронштейны. Можно предположить, что они предназначены для установки «мангала» для защиты верхней полусферы.

В сентябре 2024 года в «Ростехе» сообщили, что «Мста-С» является самой проходимой и защищенной САУ в зоне СВО. Машина получила унифицированную с танком Т-80 ходовую часть и дизельный двигатель мощностью 780 лошадиных сил.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Мста-С
Т-80
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