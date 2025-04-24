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ТАСС

Axios: США ждут от Киева ответа на "окончательное предложение" по урегулированию

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© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС
© Дмитрий Кирсанов/ ТАСС.
Источник изображения: © Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

Предложение американского лидера Дональда Трампа содержит, в частности, положение, согласно которому Владимир Зеленский должен будет пойти на "крупные уступки", передает портал

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Вашингтон на встрече в Лондоне 23 апреля ожидает получить от Киева ответ на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios.

По его данным, на встрече с представителями Великобритании, США и Франции, состоявшейся 17 апреля в Париже, украинской стороне был передан изложенный на одной странице документ, в котором говорится об "окончательном предложении" Трампа. Оно, как утверждает Axios, содержит, в частности, положение, согласно которому Владимир Зеленский должен будет пойти на "крупные уступки".

Портал отмечает, что американская сторона "в среду ожидает ответа Украины на рамочное соглашение о мире, которое подразумевает признание Соединенными Штатами контроля России над Крымом и неофициальное признание" Вашингтоном освобожденных Москвой территорий в качестве российских. В то же время, по сведениям источников Axios, есть указания на то, что украинские эмиссары на встрече в Лондоне "хотят обсудить 30-дневное прекращение огня, а не мирный план Трампа".

Ранее газета The Daily Telegraph в преддверии встречи с участием представителей Великобритании, Евросоюза, США и Украины в Лондоне сообщила, что американский спецпосланник по Украине и России Кит Келлог представит там состоящий из семи пунктов план урегулирования, включающий предложение признать Крым российским, снять с РФ санкции США и не содержащий четких гарантий безопасности для Киева. После этого, как отметило издание, спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф отправится в Москву, чтобы ознакомить с этим документом российское руководство. 

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